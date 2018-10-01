Lenovo Z5 Pro Arka Kapağında Bulunan Dört Kamera ile Sınırları Zorluyor

Şirketin başkan yardımcısı Lenovo Z5 Pro‘nun çentiksiz tüm ekran ön yüzüne (kayar kapaklı bir kamera ile) odaklanarak açıklama yaptı. Ancak bu açıklama dört kameraya sahip telefonun arkasının daha da ilginç olacağını gösteriyor.

Yakın zamanda çıkacak olan Huawei Mate 20‘ye benzer bir şekilde kare olarak düzenlenmiştir. Fakat Lenovo‘nun dizaynı kameraların dört köşeye ve LED flaşın karenin ortasına yerleştirilmesiyle farklılık gösterir.

Lenovo Z5 Pro Ekim lansmanı için hazırlıklarına devam ediyor. Yakın zamanda daha fazla bilgiye sahip olacağız.