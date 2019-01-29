Lenovo Z5 Pro GT - 32 Saniyede Tükendi!

Dünyanın ilk Snapdragon 855 yonga setli akıllı telefonu olan Lenovo Z5 Pro GT, bugün ilk kez bugün saat 10: 00’da Çin’de satıldı. Akıllı telefon Jingdong Alışveriş Merkezi aracılığıyla satın alınmaya hazır hale getirildi.

MyDrivers tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Lenovo Z5 Pro GT’nin ilk satışında bir dakikadan daha az bir sürede satıldığını gösteriyor. Ayrıca, Lenovo Z5 Pro GT’nin yalnızca 32 saniyede tükendiğini belirten resmi bir poster yayınladı.

Yayınlanan postere göre Lenovo Z5 Pro GT, saat 10: 00’da satışa sunulmadan önce 220.000 ön sipariş verildiğini iddia ediyor. Bu nedenle, telefonu bu kadar çabuk tükendiğini görmek hiç de şaşırtıcı değil.

Lenovo Z5 Pro GT, 12GB RAM boyutuna sahip olmasına rağmen, şirket şu anda akıllı telefonun yalnızca 6GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 256GB gibi üç farklı sürümünü satıyor. Bu modeller sırasıyla 400 dolar. 445 dolar ve 504 dolardır.

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Akıllı telefon ayrıca Lenovo Çin’in çevrimiçi mağazası ve Lynx aracılığıyla satın alınabilir hale getirildi. Sipariş vermeyi başaran müşteriler, 1 Şubat’tan itibaren gönderilerini alacaklar.