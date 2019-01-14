Lenovo Z5 Pro GT Çıkış Tarihi Ertelendi!

Aralık 2018’de Lenovo Z5 Pro GT ‘nin piyasaya sürülmesiyle Lenovo, Snapdragon 855 ile çalışan bir akıllı telefonu tanıtan ilk şirket olarak, ön plana geldi. Tanıtımı yapıldığında, “Akıllı telefonun ön siparişeri 15 Ocak’ta başlıyor. Resmi olarak mağazarlardaki yerini ise 24 Ocak itibariyle alması planlanıyor.” gibi bir açıklama söz konusu idi.

Ancak akıllı telefonun piyasaya sürülme tarihi biraz ertelendiğini gösteren, bu gün yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni piyasaya çıkış tarihi 29 Ocak olacak.

Lenovo, Lenovo Z5 Pro GT ’nin açılışında duyurduğu gibi, Jingdong Mall’un 15 Ocak’tan önce satışlarına başlaması bekleniyordu. Ancak JD’nin resmi müşteri hizmetleri tarafından paylaşılan bilgiler, ürün ve alışveriş deneyimini geliştirmek için 29 Ocak’a ertelendiğini gösteriyor.

Akıllı telefonun satışlarının, yeni çıkış tarihinde saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Bu durum sadece JD tarafından açıklanmıştır. Ancak şirket tarafından resmi bilgiler henüz yayınlanmadı.

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Lenovo Z5 Pro GT modeli, Z5 Pro kızaklı telefonunun daha güçlü bir yükseltmesidir. Akıllı telefon, 6.39 inçlik AMOLED ekrana sahip ve ekran içi parmak izi okuyusuna ev sahipliği yapıyor. Snapdragon 855 yonga seti, 12GB RAM ile eşleştirilmiştir. 24 megapiksel+16 megapiksel çift kamera kurulumu ve 16 megapiksel+8 megapiksel çift selfie kamera sistemine sahiptir. Son olarakta 3.350mAh bataryadan güç almaktadır.