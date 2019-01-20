Uygun fiyatlı akıllı telefonlarla kendisini gösteren Lenovo’nun güç odaklı akıllı telefon modellerinden biri olarak tanıtılan Lenovo Z5 Pro GT akıllı telefonu fark aratmayı başardı. Kısa süre önce tanıtımı yapılan Lenovo Z5 Pro GT akıllı telefonlarının fark yaratmasını sağlayan kısmı ise donanım özellikleri.

Telefonun içerisinde yer alan sistemlere baktığımız zamana üst segment modelleri bile zorlayan bir serinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yeni model için ortaya çıkan Geekbench testi sonuçları da bu durumu kanıtlar nitelikte.

Lenovo Z5 Pro GT Ne Kadar Başarılı?

Lenovo Z5 Pro GT akıllı telefonları için yapılan ilk teste çekirdek puanları elde edilmiş durumda. Yeni modelin tek çekirdek performansı kısmında 3306 puan gibi bir puan aldığı görülüyor. Tek çekirdek puanında elde edilen bu değerin, çoklu çekirdek puanında ise 9603 puan olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Hem tek çekirdek performansı hem de çoklu çekirdek performansı oldukça yüksek olsa da bazı rakiplerin gerisinde kaldığını da ekleyelim.

Öyle ki telefonun içerisinde yer alan RAM bellek miktarı 12 GB olarak açıklandı. Teste giren modelin içerisinde yer alan 12 GB RAM bellek miktarı ile Snapdragon 855 işlemcileri bir hayli fark yaratmayı başarmış durumda. Yine de performans kısmında çok daha büyük bir fark beklenmekteydi. Tek hayal kırıklığının bu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni işlemcilerle beraber sunulan RAM bellek miktarının sadece 12 GB RAM bellekli modelle sınırlı olmadığını da eklemek gerekiyor.

Bunun dışında yeni akıllı telefonların içerisinde 6 ve 8 GB RAM bellek kapasitesine sahip olan versiyonlar da var. Bu versiyonlara göre depolama alanı kısmında da farklar yaşanıyor. Depolama alanları 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak değişiklik göstermekte. 3 farklı depolama alanıyla beraber gelen işlemi modeli ise aynı. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yer almıyor.