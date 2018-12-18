Dün Huawei‘nin düzenlemiş olduğu etkinliğin ardından bu gün de Lenovo büyük bir etkinlik düzenledi. Kendi ürünleri arasında ilk üçlü kamera kurulumu bulunan Lenovo Z5s modelini resmi olarak piyasaya sürdü.

Ancak daha önce yayınlanan tanıtım görsellerinde “8GB RAM’den fazla” posteri yer almıştı. Tabiki bunu Lenovo Z5s modeline eklemedi. Bir sürpriz yaparak yeni Lenovo Z5 Pro GT olarak adlandırılan ve Snapdragon 855 yonga setinin yanı sıra 12GB RAM ile gelecek olan ilk akıllı telefonu piyasaya sürdü.

Telefonun hızı söz konusu olduğundan isminde ve tasarımında sportif figürler yer alıyor. Bu da telefona oldukça mükemmel bir görünüm sağlamış. Arka tarafında karbon kaplama gibi görünün bir cam kaplama var. Telefonun üst tarafından kenarlarına, ana kamera sensörlerine ve kaydırıcının alt yarısına kırmızı akslar eklenmiştir.

Telefonun diğer özellikleri arasında ön tarafında bulunan kızaklı mekanizma 16MP+8MP çift selfie kamera kurulumunu gizliyor. Bu durumda haliyle ekran oldukça büyük görünüyor. Ayrıca arka tarafında da 16MP birincil ve 24MP ikincil bir sensör yer alıyor. 6.4inçlik devasa bir Super AMOLED ekranı var. Ayrıca bu da ekran altı parmak izi sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Lenovo Z5 Pro GT – Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Üç fiyat etiketi ile üç farklı sürüm var:

6GB RAM ve 128GB Depolama: 390 Dolar

8GB RAM ve 25GB Depolama: 500 Dolar

12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla en güçlü olanı: 650 Dolar.

Akıllı telefonun ön siparişeri 15 Ocak’ta başlıyor. Resmi olarak mağazarlardaki yerini ise 24 Ocak itibariyle alması planlanıyor.