Lenovo‘nun Z5 Pro modeli orta seviye telefon pazarında gerçekten ilgi çekici bir akıllı telefon olarak ön plana çıkar. Fiyat bakımından oldukça uygun bir etikete sahip olmasını içerisindeki Snapdragon 710 işlemciye borçludur.

Xiaomi Mi Mix 3 ve Honor Magic 2‘nin birinci sınıf tasarımına sahip. Fakat fiyatı yalnızca 358 dolardır. Bu sayede onlar ile karşılaştırıldığında amiral gemisi bütçe telefonudur, diyebiliriz

Kızaklı mekanizmasıyla, selfie kamerasını barındıracak ekranda bir çentik veya delik olmadığı için, tam erkan deneyimi sunmaktadır. Ekranın arkasına gizlenmiş çift lensli kamera ile Lenovo, %95 ekran-gövde oranına ulaşıyor. Ayrıca amiral gemileri arasında bile nispeten nadir bir özellik olan ekran içi parmak izi sensörü de var. Bu gibi özelliklerin 358 dolarlık bir telefonda olması, hoş bir sürpriz.

Lenovo Z5 Pro – Tasarım Özellikleri

6.39 inçlik tam ekran ve havalı bir kızaklı sürgü mekanizmasına sahip Lenovo Z5 Pro, fütüristik ve birinci sınıf görünümlü bir cihazdır. Ancak 9,3 mm kalınlığıyla elde biraz kaba durur. Honor Magic 2 ve Mi Mix 3 ile benzer tasarımının olmasına rağmen biraz daha kalın. Bunun üstesinden de kızağı kaydırınca gelebilirsiniz. Aslında, ekstra genişliğe aldırış etmenize gerek yok. Çünkü ekranı açıp kapatırken telefonun elinizde daha sabit kalmasına yardımcı oluyor.

Çok daha etkileyici özelliği ise, 6.39 inç 19.5:9 Super AMOLED ekrana sahip olan biridir. Onlardan farkı ise daha ince çerçevelere ev sahipliği yapmasıdır. Lenovo ekran çerçevelerini sadece 2.07mm’ye indirgeyerek olabildiğince ekranı büyük hale getirmiştir.

Ekranın kendisi muhteşemdir. Renkler canlı, siyah daha derin ve beyazlar olabildiğince parlak. Ekran parlaklık testlerinde Mi Mix 3 modeli 407cd/m2 ve Honor Magic 2 modeli 386cd/m2 skorunu elde ederken, Z5 Pro modeli 416cd/m2 skoru ile daha parlak bir ekrana sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu, ekranın doğrudan güneş ışığında kolayca görülebilir olduğu anlamına gelir.

Magic 2 ile ortak bir nokta olarak, ekran içi parmak izi sensörüne ev sahipliği yapar. Ancak Lenovo, Honor’dan farklı olarak teknolojiyi ‘beşinci nesil fotoelektrik’ olarak adlandırıyor. Ekran içi parmak izi sensörü o kadar iyi çalışmaktadır ki, neredeyse Mi 8 Pro modelinden daha iyidir. Ayrıca karanlıkta bile mükemmel şekilde çalışan standart bir PIN, desen veya şifre veya yüz kilidi kullanabilirsiniz.

Genel olarak tasarım güzeldir. Ancak parlak yüzeyi inanılmaz derecede kaygandır. Bu nedenle nereye koyduğunuza dikkat etmeniz gerekir.

Alüminyum çerçevenin cam panel ile birleştiği nokta çok belirgindir. Kavisli kenarlarında yer alan ses kontrol ve güç tuşları rahatlıkla hissedilebilir. Ayrıca arka kamera kurulumunun olduğu noktada çok küçük bir çıkıntı vardır. Ancak düz bir zemine koyduğunuzda o kadar da belirgin değildir.

Kızak Tasarımı

Kızaklı sistemi oldukça seridir. Tatmin edici bir tıklama sesi çıkarır. Ancak Z5 Pro’nun kızaklı sistem dayanıklılık süresinin ne kadar olduğu bilinmediğinden, biraz sıkıntılır, diyebiliriz. Xiaomi Mi Mix 3 modelinin incelemesinde, telefonun 300.000’den fazla süre kaydırılıp, oldukça sağlam bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı bu telefonu alırken karar verme noktasında düşündürücü etmendir.

Aynı zamanda Mi Mix 3 modelinde bulunan Always-on Display(Sürekli Görüntüleme) seçeneğinin bunda olmaması biraz üzüntü verici. Çünkü her defasında ekranı kaydırmak zorunda kalacağınız ya da güç tuşuna basmanız gerekeceği anlamına gelir.

Kilit ekranında sürekli olarak duvar kağıtları değişmektedir. Bunları galerinizden ayarlayabilirsiniz. Ancak özelleştirilebilir bir sürümünün olmadığını aklınızda bulundurmalısınız. Orjinal arayüzündeki kilit ekranını taşımak zorundasınız.

Kızak sistemini aynı zamanda aramaları yanıtlamak için kullanabilirsiniz. Aslında bunu yapmak zorundasınız. Telefonun ahizesi ekranın altında olduğu için, her aramada ekranı kaydırmak zorunda kalacaksınız. Ayrıca kızağı aşağı doğru kaydırdığınızda otomatik olarak selfie kamerası aktif olmaktadır. Bu şekilde arka kameraları açma gibi bir seçeneğiniz bulunmaz.

Kontroller

Ses kontrol tuşlarının, bir telefonun sol tarafında görmek oldukça sıra dışıdır. Birçok amiral gemisi telefonda güç ve ses kontrol tuşları, sağ tarafta yer alır. Çünkü solda biraz daha kullanışsızdır. Ayrıca Z5 Pro’nun bu tasarımı, hemen her koruma kılıfını kullanamayacağınız anlamına gelir. Aslında, muhtemelen standart bir arka kapak kılıfından başka bir şey kullanamayacaksınız. Kutuda bir kaç ekran koruyucu bulunmaktadır.

Telefonun SIM yuvası, üst kenarda yer alır. Yuva, iki nano SIM’i kabul eder ancak microSD için yer yoktur. Ancak 64GB depolama alanın bir giriş seviyesi sürümü olduğunu bilmek, oldukça cömert bir depolama sunduğu anlamına gelir. Ancak daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorsanız, 128GB sürümünü tercih etmeniz gerekir.

Telefonda kulaklık girişi bulunmuyor. Ancak kutuda verilen gerekli kulaklık adaptörüyle birlikte ses çıkışı USB-C ile kullanılabilir. Z5 Pro’da ayrıca işlevsel olan ancak harika olmayan, aşağı doğru yanan bir mono hoparlör de var. Maksimum ses seviyesinde çok fazla bozulma var. Akıllı telefonlar genellikle pop müziğe göre ayarlanmıştır, ancak bu bile kulağımıza harika gelmiyor.

Tabii ki USB-C portu, şarj etmek için de kullanılır. Ayrıca kutuda 18W hızlı şarj cihazı ile birlikte gelmektedir. Kablosuz şarj desteği yoktur. Z5 Pro içindeki 3.350mAh batarya ile tam gün kullanılacak potansiyele sahiptir. Ancak çalışma süresi doğal olarak kullanımınıza bağlıdır.

Lenovo Z5 Pro – Donanım ve Performans Özellikleri

Lenovo, 10nm işlemci tabanına dayanan bir orta sınıf çip olan Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ile desteklenmektedir. Bu işlemci, Mi 8 Lite‘da görülen 14nm Snapdragon 660’dan daha hızlı, ancak amiral gemisi 10nm Snapdragon 845 kadar hızlı değildir. Z5 Pro’da ayrıca 6GB RAM ve 64 veya 128GB depolama alanı elde edersiniz.

Snapdragon 710, Adreno 616 GPU’yu üçüncü nesil Kryo 360 CPU ile birleştiriyor. Sırasıyla uzun bir video ve oyun deneyimi için güç tüketiminde %20 ila 40 oranında azalma olmuştur. Snapdragon 660 üzerine inşa edilmiş ve genel performansta %20’ye varan artış sunan, piyasadaki en iyi orta sınıf çiplerden biridir. Uygulamalar ayrıca %15’e kadar daha hızlı açılır.

Telefonun, ayrıca hızlı çalışmasını istediğiniz uygulamaları seçmenize olanak sağlayan ZUI Lab programı vardır. Seçtiğini 6 adet uygulama flaş hızında çalışmaktadır.

Ocak ayında Z5 Pro GT modeli, Snapdragon 855 ve büyük bir 12GB RAM ile piyasadaki yerini alacak. Bu yüzden eğer Pro’nun sesini seviyorsanız ama en üst düzeyde performans istiyorsanız, Z5 Pro GT modelinin görülmeye değer olacağını unutmayın.

Ama Z5 Pro’yu da göz ardı etmemeye çalışın. Snapdragon 710 çok yetenekli bir yongadır ve buraya dahil edilmesi, Lenovo’nun hala çok yetenekli günlük performans sunarken maliyetleri düşürmesini sağlamıştır.

Karşılaştıracağımız çok az şey olduğu için, aşağıdaki grafikte Z5 Pro’nun 660 toting Mi 8 Lite ve Snapdragon 845 Mi Mix 3 ve Kirin 980 Honor Magic 2 ile nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz, fakat unutmayın bunlar daha pahalı olan amiral gemisi telefonlardır.

Lenovo Z5 Pro - Performans Testi 1 - 4

Lenovo Z5 Pro Kamera Özellikleri

Z5 Pro modelinde önde ve arkada iki lens olmak üzere toplam dört kamera bulunuyor. Bu özel kameralar sayesinde arka plan bulanık bokeh efektini her iki taraftan da yakalayabilmenizi sağlıyor.

Birincil kamera olan f/1.8 diyafram aralığıyla Sony IMX576 16Mp objektifi, f.1.8 diyafram aralığı bulunan Sony IMX519 24Mp objektifi ile birleştiriyor. Kameralar 1.8um piksellerini destekler. Bu da düşük ışıkta ayrıntı yakalamada daha iyi performans gösterdiği anlamına gelir.

Ancak aşağıda gösterilen sahne gibi test çekimlerinde kabiliyetinden çok fazla etkilenmek söz konusu değildir. Düşük ışıkta kamera odaklanmak için mücadele eder ve sahneyi aydınlatmak için kötü bir iş çıkarır. Çok fazla dikkat çekici bulanıklık ve gürültü var.

İyi ışıklandırması bulunan bir yerde, Lenovo Z5 Pro, gerçekçi renklerle çok daha iyi sonuç verir. Ancak tam boyutta bakıldığında çok fazla pürüzsüzleştirme ve kaybedilen ayrıntıların olduğu dikkat çeker.

Lenovo Z5 Pro - Fotoğraf Örnekleri 1 - 2

HDR çekimlerinin kalitesi en çok merak edilen nokta idi. Ancak bunun için uygulama içinde her hangi bir ayar yer almamaktadır.

Ön tarafta, kamera uygulaması içindeki Çift, En İyi, Fotoğraf ve Video modlarını destekleyen, ancak yapay zeka, Pro veya Panorama modlarını desteklemeyen 16Mp, f / 2.2 + 8Mp çift lensli selfie kamera elde edersiniz. Bazı filtreler ve güzellik ön ayarları vardır, ancak çok az kişiselleştirme yapılabilir.

Genel Değerlendirme

Lenovo Z5 Pro’nun kızaklı sürgüye sahip bir amiral gemisi olduğunu unutmamak gerekiyor. İçerisinde bulunan işlemci diğer amiral gemilerinden düşük özelliklere sahip olsa da, perfomans bakımından oldukça idealdir. Ayrıca fiyatının daha uygun olmasına, Honor Magic 2 ve Mi Mix 3 modellerinden daha ucuz olmasına olanak sağlamıştır. Genel olarak perfomans, hız ve ekran özellikleri olarak oldukça ideal bir seçim olabilir.

Ancak olumsuz özelliklerine bakacak olursak, telefonun kamera modlarında yapay zekanın olmaması, düşük mono hoparlörlerin bulunması ve kızak sisteminin ne kadar süre dayanacağı konusunda belirsizliklerin olması, telefonu satın alırken düşündürücü etmenlerdir.