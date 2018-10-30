Çıkması beklenen amiral gemileri arasında yer alan Lenovo‘nun en büyük ekran gövde oranına sahip telefonu Z5 Pro, iki gün içerisinde satışa sunulacak. Xiaomi Mi Mix 3 ve Honor Magic 2‘ye benzer kızaklı bir yapısı bulunan telefonun son teknoloji kamera sistemi ile donatılacağı belirtiliyor.

Şirketin eski yöneticilerinden Chang Cheng telefonun ana kamera kurulumlarının, 24 MP ve 16 MP sensörlere sahip yapay zeka teknolojisini barındıran özelliklerinin olacağını ifade etmiştir.

Lenovo Z5 Pro modeli, en gelişmiş kameralardan birine sahip olacak. Weibo’da Cheng’in yayınlamış olduğu yazıya göre telefonda, 24 MP+16 MP sisteminde yapay zeka teknolojisinin uygulandığı Süper Gece Modu özelliğinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi ile kayıt yapabilen video kaydetme özelliği yer almaktadır.

Telefon için yayınlanan posterde hoparlörün iki tarafına yerleştirilen iki adet selfie kamerasının olduğu belli olmaktadır. Yakınlık sensörü ise kamera kurulumundan biraz daha sağa doğru kaydığı gözlemlenmektedir. Resmin üzerindeki çekilen fotoğrafta ise düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların çok net bir hale dönüştüğü görülür.

Görüntünün gerçek olup olmadığından henüz emin değiliz. Ancak sol alt köşedeki filigran kesinlikle yeni Lenovo Z5 Pro‘nun benzer canlı görüntülerinde kullanılanla aynı gibi duruyor. Şimdilik 1 Kasım‘a kadar bekleyip bunun resmiyet kazanmasını görmek.