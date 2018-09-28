Lenovo Z5 Pro Kaydırma Butonu ile Çok Yakında Karşınızda

Lenovo Z5 Pro olarak adlandırılan neredeyse %100 ekran/gövde oranına sahip kayan mekanizması olan telefonun videosunu hatırlıyor musunuz?

Lenovo başkan yardımcısı Liu Jun‘un Pekin’deki bir basın toplantısında cihazın elinde görülmesiyle böyle bir telefonun gerçekten var olduğu ortaya çıktı.

Şirkette bir başka yönetici olan Chang Cheng bu cihazı Weibo‘ya götürerek 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Çin Ulusal Günü’nde daha fazla resmi bilgi verileceğini açıkladı.

Yeni Lenovo Z5 Pro modeli Lenovo Z5‘in yerini dolduramayabilir. Çünkü bize büyük ekranlı ve küçük çerçeveli bir telefon sunma konusunda başarılı olamamışlardı. Jun aslında medyanın karşısında açık bir şekilde telefonun kaydırma butonunu göstermese de biz videoyu zaten Eylül ayının başında görmüştük.

Şirketin resmi Weibo kanalında yaptığı açıklama üzerine, Pazartesi günü daha fazla bilgiye sahip olacağız.