Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başladı. Xiaomi Mi Mix 3 modeliyle kanlı canlı gördüğümüz kızaklı sistem, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Bu noktada dikkatleri üzerine toplayacak olan yeni akıllı telefonun Lenovo Z5 Pro modeli olması bekleniyor. Yine kızaklı yapısıyla dikkat çekecek olan akıllı telefonun hem tanıtım tarihi hem de kızaklı sistemi konusunda bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni afiş görselleri paylaşılan akıllı telefonun, ortaya çıkan detaylarında nasıl bir yapı söz konusu olduğuna bakalım.

Lenovo Z5 Pro Kızak Sistemi Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlarda çift kameralı sistemlerin kullanılacağını belirterek başlayalım. Hem ön kısımda hem de arka kısımda çift arka kamera kullanılacak. Son paylaşılan görsellere göre önde yer alan çift ön kameranın da Xiaomi modelinde olduğu gibi yan yana olduğunu göreceğiz.

Fark yaratacak akıllı telefonlardan biri olmasını beklediğimiz Lenovo Z5 Pro, yine arka kısımda da çift arka kamera kullanacak. 4 kameralı olarak gelecek olan akıllı telefonun arka kameralarının ise ortalanmış olarak geleceği görülüyor. Ortalanmış olan arka kameraların yeteneği konusunda ise en ufak bir bilgi söz konusu değil.

Ön kamera sisteminde ise nasıl bir ayrıcalık sunulacağı konusunda bazı bilgiler var. Kızaklı ön kameranın çalışması için 6 adet sensör kullanılacağı bilgisi ise bunlardan en önemli olan detay. Lenovo Z5 Pro kızak dayanıklılığı konusunda ise yine 300 bin rakamından söz ediliyor. 300 bin kez açıp kapatmaya karşı dayanıklılık sunulması, genel kullanımda yaklaşık olarak 8 senelik bir ömür sunulduğunu söyleyebiliriz.

1 Kasım tarihinde tanıtılacak olan yeni akıllı telefonların tek detayları ise kamera değil. Bunların yanında da bazı önemli bilgiler var. Lenovo Z5 Pro afiş görsellerinde karşımıza çıkan bu bilgilerden birisi de Turbo ifadesi. İşlemcilerin üzerinde yer alan Turbo ifadesi, özel bir güçlendirme yapılacağını göstermekte.

Sadece performans kısmında değil, güvenlik kısmında da önemli bir adım atılacağından söz ediliyor. Bu bölümün kişisel verileri şifrelemek adına kullanılacak özel bir kısmının bulunacağı ve yüksek gizlilik sunulacağı konusunda bilgiler var. Fakat henüz sistem hakkında kesin bir bilgi vermemiz mümkün değil. Bunun için bir süre daha açıklamaları takip etmek gerekecek.

Lenovo Z5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Yazımızı bitirmeden önce Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının sistem özelliklerini de bir kez daha hatırlayalım. Bilgilere göre yeni akıllı telefon amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845 işlemcilerine sahip olacak. Yeni işlemciler 6 GB ve 8 GB RAM bellek miktarıyla desteklenecek.

6.5 inçlik bir ekranı ve 2280 X 1440 piksel çözünürlük değerine sahip olarak gelecek olan Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının tanıtımı içinse 1 Kasım tarihini beklemek gerekecek. 1 Kasım sonrasında tüm özelliklere sitemizde yer vereceğiz.