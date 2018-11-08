Lenovo Z5 Pro Ön Satışları Rekor Kırıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo, 1 Kasım’da Lenovo Z5 Pro akıllı telefonunu tanıtmıştı. Akıllı telefonun mağazalardaki yerini alması ise 11 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Telefonun piyasaya sürülmeden öncesinde şirket, ön satışları yapmak için rezervasyon yöntemini seçti. Çinli üreticini yaptığı bugünkü açıklamada, Z5 Pro rezervasyonlarının 500.000’i geçtiğini resmen onayladı.

Lenovo Z5 Pro satın alma işlemi sırasında kayıt yaptıranların sayısı 500.000’i aştığından, satışların başlayacağı tarihte telefonu almak isteyenler neredeyse isyan etme durumuna geldi. Z5 Pro’nun 64GB ve 128GB depolama sürümleri sırasıyla 288 Dolar ve 331 Dolar olarak fiyatlandırılmaktadır. Ayrıca telefon tek bir renk ile karşımıza çıkacaktır. Bu renk seçeneği ise Siyahtır.

Lenovo Z5 Pro, Haziran ayında açıklanan Lenovo Z5 telefonun gelişmiş bir sürümüdür. Akıllı telefonun USP’si manuel kızaklı bir tasarım ile donatılmıştır. Xiaomi‘nin Mi MIX 3 kızaklı telefonunun aksine, Z5 Pro bir ekraniçi parmak izi okuyucusuna sahiptir. Ayrıca Lenovo, Z5 Pro’nun %95.06’lık bir ekran-gövde oranı sunduğunu iddia ediyor.

Lenovo Z5 Pro‘nun öne çıkan özellikleri arasında 2340×1080 piksel Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı desteği sunan 6,39 inç AMOLED ekran vardır. Bunlara ek olarak Snapdragon 710 yonga setine sahiptir. Telefonun 64GB ve 128GB’lık sürümleri 6GB RAM içerir. Cihazda microSD kart yuvası yok. ZUI 10 tabanlı Android 8.1 Oreo işletim sistemi, cihaza önceden yüklenmiştir.