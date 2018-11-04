Kızaklı telefonlara alışmaya başladık. Bu alanda birçok yeni model karşımıza çıkmaya başladı. İlk olarak Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonlarını satışa sunmuş ve kızaklı akıllı telefon sistemine geçiş yapmıştı. Hemen sonrasında ise birkaç Çin markası için aynı durum geçerli oldu. Bu alanda son hamle ise Lenovo Z5 Pro akıllı telefonları oldu.

Lenovo tarafından çok kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Lenovo Z5 Pro akıllı telefonları da kızaklı yapısıyla beraber tamamen çerçevesiz akıllı telefon dönemini başlatmış oldu. Yazımızda, Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olduğunu ve bu modelin alınabilecek bir model olup olmadığını değerlendireceğiz.

Lenovo Z5 Pro Tasarım Kısmında Nasıl Bir Telefon?

Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının en çok dikkat çeken kısmından başlamak gerekiyor. Lenovo Z5 Pro modelinin en çok dikkat çeken bölümü, bu serinin tasarımı. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında çok önemli çizgilerle öne çıktığını görüyoruz.

Kısacası ilk fark yaratan kısım tasarım kısmı olarak gösterilebilir. Çok daha dikkat çekici bir tasarımla beraber gelen akıllı telefonların ön kısımda tamamen ekrandan oluştuğunu söylemek gerekiyor.

Sadece alt kısımda ince bir çerçeve alanı sunan akıllı telefonları, ekran kısmında %95.06 gibi bir ekran gövde oranı söz konusu. Ekran oranının bu kadar yüksek olması ve çerçevelerin bu kadar ince olmasını sağlayan ise kızaklı yapı oldu. Yeni akıllı telefonların ön kamerası ekran üzerinde değil. Bunun için herhangi bir çentik alanına yer verilmiş değil.

Direk olarak kızak sistemine gidilmiş. Kızağın altında yer alan ön kameralar, ekranın aşağı kaydırılması durumunda karşımıza çıkıyor. Bu durumun tasarıma oldukça iyi artılar kazandırdığını söylemek gerekiyor. Tek kötü yan ise telefonun kalınlığının biraz daha artmış olması. Ölçüler, 155.12 mm X 73.04 mm X 9.3 mm olarak açıklandı. 210 gram ağırlığında olan modelin renk kısmında ise siyah seçeneğiyle dikkat çektiğini ekleyelim.

Arka Kapak

Telefonların arka kapak tasarımından da söz etmeden bitirmeyelim. Her ne kadar ekranlar daha çok dikkat çekiyor olsa da arka kısımda ortalanmış çift arka kamera dizilimi de bir hayli dikkat çekici. Kameraların hemen altında da flaş ışığının yer aldığını ekleyelim. Arka kapak kısmında biraz daha kavisli bir yapının dikkat çektiğini de ekleyelim.

Lenovo Z5 Pro Ekran Özellikleri

Tasarım kadar ekran özelliklerinden de söz etmek gerekecek. Tasarım kadar başarılı olan ekran özelliklerinin detaylarına geçelim. Bu modelde 6.39 inçlik bir panel sunuluyor. Ekran teknolojisi olarak Super AMOLED panelleri tercih eden Lenovo, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip.

Yeni modelin ekran kısmında çerçevesiz tasarımının dikkat çektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu değerle beraber 403 PPi piksel yoğunluk değeri sunulduğunu da eklemek gerekiyor. 16 milyon renk sayısı sunmasıyla da fark yaratacak olan akıllı telefonların, ekrana gömülü parmak izi sistemi sunması da büyük bir avantaj.

Lenovo Z5 Pro Teknik Özellikleri

Ekran ve tasarım kısmında Lenovo Z5 Pro fark yaratacak modellerden bir tanesi. Bu kısma kadar amiral gemisi modellerinde yer alan ve hatta bu modellerde bile yer almayan özelliklerden söz ettik. Teknik kısımda ise amiral gemisi akıllı telefonları tam olarak yansıtmayan bir model söz konusu. İşlemci kısmında Snapdragon 710 serisi kullanılmış durumda.

2.2 GHz hız değeri sunan Snapdragon 710 işlemcilerinin 8 çekirdekli olduğunu ve Adreno 616 grafik birimini kullanıldığı açıklanan bilgiler arasında. 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin yanında sunulan bellek miktarı ise 6 GB olarak açıklandı.

6 GB RAM bellek kullanan akıllı telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Teknik kısmı bitirmeden önce yeni modelin Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle çıkış yapacağını fakat güncelleme alacağını ekleyelim.

Lenovo Z5 Pro Kamera Detayları

Yeni akıllı telefon toplamda 4 kamera ile geliyor. Arka kameralarda 16 MP + 24 MP değerinde çift arka kamera var. f/1.8 diyafram açıklığı bulunan ana kamera 4K çekim yapabiliyor. Ön kısımda da yukarıda söz ettiğimiz gibi kızaklı kamera sistemi kullanılıyor. Telefonların ekranı aşağı kaydırıldığı zaman ortaya çıkan çift arka kameranın 16 MP + 8 MP diziliminde olduğunu ekleyelim.

Ana ön kameranın diyafram açıklık değeri ise f/2.2 olarak açıklandı. Bu kameralarda Full HD çekim yapabiliyor. Arka kamera kısmında Sony Exmor sensörlerini kullanan telefon, HDR desteği, otomatik odaklama desteği, yapay zeka desteği, sahne algılama gibi özellikleri var. Ön kameralarda da yine yüz tanıma özelliği, sahne tanıma özelliği, portre modu gibi özellikler bulunuyor.

Pil Kapasitesi

Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının pil kapasitesi kısmında ise standart değerler var. 3350 mAh değerinde olan piller, 18 W hızlı şarj desteğiyle de öne çıkmakta.

Lenovo Z5 Pro Ekstralar

Yeni akıllı telefonlar için diğer özelliklerine bakalım. Bu modelin en farklı özelliklerinden birisi IntelliGo AI çipleri. Bu çip sayesinde gürültü engelleme özellikleri, güvenli veri saklama gibi ayrıcalıklara ulaşmak mümkün oluyor.

Ek özelliklere devam ettiğimiz zaman Lenovo Z5 Pro modelinin suya dayanıklı olmadığı bölümü karşımıza çıkıyor. Bu model kızaklı yapısı nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı değil. Ayrıca telefonun 3,5 mm kulaklık jakı da bulunmuyor. Bunun için USB C adaptörüne sahip olmanız gerekiyor.

Lenovo Z5 Pro Fiyatları

Bluetooth 5.0 desteği, NFC özelliği, çift SIM desteği, 4G VoLTE desteği, Dolby Atmos ses sistemi gibi artıları bulunan yeni akıllı telefonların fiyatı ise 287 dolardan başlıyor. Bu model için 64 GB seçimi yapacak olursanız 287 dolar ödemeniz gerekmekte. Eğer 128 GB depolama alanına sahip olan modeli seçerseniz, bu durumda 330 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

Lenovo Z5 Pro Alınır Mı?

Lenovo Z5 Pro akıllı telefonlarının özellikleri oldukça başarılı. Tasarım kısmında da çok şık bir seri söz konusu. Tabii ki bu modeli tercih edecek olan kullanıcıların telefonları gerçek anlamda iyi koruması gerekiyor. Hem ekran kısmı daha hassas hem de kızaklı yapı ekstra bir koruma istemekte.

Lenovo Z5 Pro fiyatına baktığımız zaman da oldukça uygun fiyatlı bir telefon görüyoruz. Böyle değerlendirdiğimiz zaman yeni model tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Fakat bu modelin şimdilik sadece Çin’e özel bir telefon olduğunu da hatırlatalım. Muhtemelen ülkemizde bu modeli resmi olarak satın almak mümkün olmayacak. Yine de yurt dışından satın alım gerçekleştirmek mümkün olabilir.