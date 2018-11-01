Lenovo Z5 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo bu gün erken saatte yaptığı etkinlikte Lenovo Z5 Pro kızaklı akıllı telefonunu resmen duyurdu. Bu yıl haziran ayında piyasaya sürülen Lenovo Z5 telefonunun gelişmiş bir modeli olan telefon artık mağazalardaki yerini alacak.

Z5 Pro akıllı telefonu yakın zamanda duyurulmuş olan Xiaomi Mi MIX 3 ve Honour Magic 2 akıllı telefonlar gibi kızaklı bir tasarımına sahip. Ayrıca, dört kamera ve Snapdragon 710 yonga seti gibi gelişmiş özellikler ile donatılmıştır. Çin’de başlangıç fiyatı olarak ise 287 Dolar olarak belirlendi.

Tasarım ve Ekran

Lenovo Z5 Pro kızaklı telefonu, 9,3mm kalınlığında ve 210 gram ağırlığındadır. Telefonun arka kaplaması, dört tarafı kavisli camdan yapılmıştır. Kızak mekanizması için Çinli üretici, altında çift sarmal yay bulunan bir sistem kullandı.

Telefon Samsung tarafından 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahiptir. Çentiksiz ekran, 2340×1080 piksel Full HD+ çözünürlüğünü desteklemektedir. Ekran, 2.07mm genişliğinde ince bir çerçeve ile çevrilidir.

Lenovo’ya göre, Z5 Pro %95.06’lık bir ekran-gövde oranı ve 19.5:9’luk en boy oranı sunmaktadır. HDR 10 uyumlu AMOLED ekran, beşinci nesil ekraniçi parmak izi sensörüyle donatılmıştır.

Performans

Z5 Pro kızaklıtelefonu Snapdragon 710 AIE yonga seti ile desteklenmiştir. ZUI 10.0 arayüzüne sahip Android Oreo işletim sistemi ile gelmektedir. SD710 SoC özelliği 6GB RAM ile birleştirilmiştir. Telefon 64GB ve 128GB depolama seçenekleri mağazalardaki yerlerini alacak.

Ayrıca telefonda harici depolama yuvası bulunmuyor. Akıllı telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen 3,350mAh bataryaya sahiptir.

Kamera ve Diğer Özellikleri

Lenovo Z5 Pro kızaklı telefonu, ön tarafta iki adet selfie kamerasının yanı sıra bir adet kızılötesi sensöre, kızılötesi ışık ve yakınlık sensörü gibi çoklu sensörlere sahiptir. Çift selfie kamera kurulumundaki ilk kamera, f/2.2 diyafram 16 megapiksellik ana kameradır. İkinci kamera ise 8 megapiksellik kızılötesi kameradır.

Z5 Pro, selfie görüntülerini çekmek için geliştirilmiş yapay zeka teknolojisine sahiptir. Aynı zamanda loş ışıkta telefonun kilidi açmak için IR(kızılötesi) yüz tanıma özelliğini de bulundurur.

Arka tarafta yer alan 24 megapiksellik Sony IMX576 sensörlü ve 16 megapiksellik Sony IMX519 sensörlü kameralar, çift f/1.8 diyafram lensi, otomatik odaklama, çift tonlu LED flaş, 4K video çekimi, 120 fps’de 1080p video çekimi gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca HDR, PDAF, Yapay Zeka, sahne tanıma ve süper gece modu gibi özelliştirilebilir modları barındırırlar.

Aşağıdaki görselde Lenovo Z5 Pro’nun düşük ışıkta fotoğraf çekimini gösteren bir fotoğraf örneğini görebilirsiniz.

Lenovo Z5 Pro’da bulunan bağlantı özellikleri ise çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C‘dir. Ayrıca Dolby Atmos desteği ile Z5 Pro, en kaliteli ses deneyimini vaat etmektedir.

Telefonun 3,5mm ses jakı bulunmamaktadır. Bundan dolayı Çinli üretici, Z5 Pro kullanıcıları için Lenovo Air Bluetooth kablosuz kulaklıklarını satmaktadır. Akıllı telefon paketlenmesinde 3,5mm USB-C adaptörü içermektedir.

Cihazda bulunan IntelliGo AI çipi, telefon görüşmeleri sırasında gürültüyü önemli ölçüde azaltabilecek özelliktedir. Cihazda oyun oynarken CPU, GPU ve hafıza performansını düzenleyebileceğiniz yapay zeka teknolojisini içeren oyun hızlandırma modu vardır. Hassas verileri korumak için Lenovo, telefonun içine bir güvenlik yongası da eklemiştir.

Lenovo Z5 Pro Fiyatı

Lenovo Z5 Pro’nun 64GB ve 128GB sürümleri sırasıyla 287 Dolar ve 330 Dolardır. Akıllı telefon satışlarının 1 Kasım‘da başlaması planlanıyor.

Telefon sadece siyah rengi ile tek bir versiyonda mağazalardaki yerlerini alacak.