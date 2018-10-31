Lenovo Z5 Pro Tanıtım Öncesi Görüntüleri Sızdırıldı

Yarın tanıtımı yapılıp piyasaya sürülecek olan Lenovo Z5 Pro bir çok kişi tarafından uzun süredir bekleniliyordu. Telefonun yapay zeka teknolojisine sahip Super Gece Modu‘nun yanı sıra 24MP+16MP’lik çift ana kamera kurulumunu önceki gün yayınlanan posterde netlik kazanmıştı.

Ayrıca selfie kamerasının kızaklı bir mekanizmaya sahip olması ve ZUI ara yüzünün kullanılması da tahmin edilen özellikler arasındaydı. Şimdi ise satışa sunulmasına bir gün kala, parakende satış kutusunun canlı görüntülerinin yayınlanması bu özellikleri onaylamış oldu.

Lenovo‘nun bir önceki modeli olan Z5, ZUI 4.0 ile piyasaya sunulmuştu. Bundan dolayı Lenovo Z5 Pro modelinin de ZUI 5.0 ile gelmesi mantıken beklenilen bir durumdu. Ama görünüşe göre şirket, kullanıcı arabiriminin tüm numaralandırma sistemini değiştirmeye karar vermiş.

Büyük bir ekran-gövde oranı, ön ve arkada 2.5D kavisli cam bir kaplamaya sahiptir. Ancak telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusunun olmaması büyük bir sürpriz oldu. Henüz OLED ekranın altında yada ekran için bir parmak izi sisteminin olup olmadığı konusunda net bir açıklama yoktur.

Ayrıca Lenovo tamamiyle güvenliği seçip telefona sadece Face Unlock (Yüz Kilidi) özelliğini yerleştirme ihtimalini de bu durum düşündürmektedir. Şimdilik tüm gözler yarın Pekin’de düzenlenecek olan tanıtım etkinliğinde.