Lenovo Z5 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Lenovo S5 Pro‘nun tanıtımının ardından Lenovo, bazı gelişmiş özelliklere sahip Lenovo Z5 Pro‘yu tanıtmaya hazır gibi görünüyor. Bu gün Lenovo, Z5 Pro ile ilgili tanıtım bilgilerini ilan etmek için Weibo sitesini seçti.

Ekim ayında bir çok telefonun tanıtımının yapılması gibi, Kasım ayında da tanıtım için için pek çok yeni telefon yer almış gibi görünüyor.

Yeni Lenovo Z5 Pro‘nun 1 Kasım‘da Pekin’de ki Lenovo Global Genel Merkezi‘nde tanıtımı yapılacak.

Lenovo grup başkan yardımcısı Chang Cheng yeni telefonun çok daha iyi olduğunu ve en küçük ayrıntılarının bile geliştirildiğini ifade etti. Lenovo Z5 Pro, Lenovo’nun en son teknoloji eklentilerine sahip olan bir ürünü olacaktır. Lenovo‘nun ilk kızaklı telefonu olan Z5 Pro şimdiden bir çok ilgiyi üzerine toplamış gibi duruyor.

Lenovo Z5 Pro modeli ilk kez Chang-Cheng Lenovo TechWorld Innovation Technology Conference‘da duyurulmuştu. Ekran içi parmak izi sensörünün yanı ısra %100 ekran/gövde oranına sahiptir. Şayet kızaklı tasarım gerçek olursa, yeni piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix 3 ile rekabet edecek potansiyeli olacak. Xiaomi’nin yeni cihazı Mi Mix 3 modeli de %93.7 ekran-gövde oranının yanı sıra aynı kızaklı mekanizmaya sahipti

Açıklanan diğer raporlara göre yeni telefon, 8GB RAM ile Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. Lenovo, büyük satışlar elde etmek için muhtemelen aynı rekabetçi fiyatlar politikasını benimseyecek. Lenovo S5 pro sürümünde yapılan bir röportajda Chang Cheng, Lenovo Z5 Pro’nun Xiaomi veya Honor cihazlarından daha düşük fiyatlı olacağını belirtmişti.