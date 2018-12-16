Lenovo, Salı günü merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini tanıtacak. Markanın yeni akıllı telefonu Lenovo Z5s serisi olacak. Özellikleriyle amiral gemisi akıllı telefonlarına yeni bir rakip olarak geleceği konuşulan Lenovo Z5s modelinin, tanıtımına bu kadar kısa bir süre kalması, bazı detaylarında ortaya çıkmasına neden oluyor. Son olarak Lenovo Z5s Ferrari SuperFast modelinin ortaya çıktığını gördük.

Serinin özel modeli olarak tanıtımı yapılacağı belirtilen Lenovo Z5s Ferrari SuperFast akıllı telefonları için paylaşılan detaylar ise oldukça iddialı. Amiral gemisi modellerinin içerisinde en net serilerden biri olacağını söyleyebileceğimiz Lenovo Z5s Ferrari SuperFast için detaylara geçelim.

Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Nasıl Bir Ayrıcalık Sunacak?

Lenovo Z5s Ferrari SuperFast akıllı telefonlarının özel seri olacağı ve bu nedenle ana tanıtım sırasında ortaya çıkmayacağı gibi bir iddiada var. Buna karşın paylaşılan belgeler, Lenovo Z5s Ferrari SuperFast modelinin beklenenden daha iyi bir seri olacağını ortaya koyuyor.

Buna göre Lenovo Z5s Ferrari SuperFast akıllı telefonlarının içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri bulunuyor. Amiral gemisi işlemcilerle beraber dikkatleri üzerine toplamasını beklediğimiz akıllı telefonun tek ayrıcalığı bu olmayacak.

İşlemcilerin yanında gelen RAM bellek miktarı da bir hayli dikkat çekici. RAM bellek kısmında 12 GB RAM bellek kullanılacağı bilgisi var. Şimdiye kadar çok sık karşılaşılan bir değerde olmayan RAM bellek, Snapdragon 845 işlemcileriyle beraber üst düzey bir performans ortaya konulmasını sağlayacak.

Ana modelde tasarım olarak da biraz daha farklı bir seri olacağını düşündüğümüz Z5s Ferrari SuperFast, depolama alanında ise geri planda kalacak. Özellikleri ortaya çıkaran belgelere göre yeni akıllı telefonda 128 GB depolama alanı olacak. Bu beklenen bir değer değil.

12 GB RAM bellekle beraber en azından 512 GB depolama alanı sunulması beklenir. Fakat henüz bilgiler kesin olmadığı için net bir yorum yapmak zor. 18 Aralık tarihinde düzenlenecek olan tanıtım sırasında ortaya çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen akıllı telefonun, fiyat farkının nasıl olacağını da merakla bekliyoruz.