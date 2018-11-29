Kısa süre önce Samsung‘un yaklaşan amiral gemilerine delik biçiminde bir kamera yerleştireceğini duymuştuk. Fakat bu durumun Huawei tarafından daha da hızlandırılıp, ilk delik konseptine sahip kameralı Nova 4 modelini piyasaya sürüleceği haberini aldık.

Tabiki Samsung ilk kez geçen ay San Francisco’da düzenlenen bir konferansta Infinity-O ekran tasarımlarını tanıtmıştı. Şimdi ise bu ekrana sahip ilk telefonun Lenovo olacağı garantilendi. Şirket yakın zamanda TENAA’da şu anda Lenovo Z5s olarak adlandırılan üçlü kamera kurulumu olan akıllı telefonu onayladı. Hatta Weibo’dan bir bloggera göre, telefonun ekran içi kamera ile donatılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Blogger ayrıca bugün Lenovo Z5s cep telefonunun canlı bir resmini paylaştı. Ancak paylaşılan cihazın Lenovo Z5s modeline mi ait olduğu ya da başka bir telefona mı ait olduğu konusunda hala şüpheler var. Ancak söyleyebileceğimiz, Lenovo ve Huawei’nin arasında farklı olan tek şey, kamera lensinin konumlandırılmasıdır. Lenovo daha simetrik bir görünüm kazanırken, Huawei sensörü daha az dikkat dağıtıcı ve dikkat çekecek şekilde sol üst konuma yerleştirmiştir.

Diğer özellikler söz konusu olduğunda, Lenovo Z5s boyutları 156.7×74.5×7.8mm’dir. Telefon bir 6.3 inç ekran ve Android tabanlı ZUI arayüzüne sahiptir ve 3120mAh batarya kapasitesinin olması bekleniyor. Üçlü kamera kurulumu da kesinleşmiştir. Ancak kameraların ayrıntılı özellikleri henüz bilinmemektedir.

Model numarası Lenovo L78071 olan telefonun, aynı zamanda, bir Snapdragon 8150 yonga setine sahip olan ilk telefonlar arasında olduğu düşünülüyor. Ancak, bu resmi bilgi yerine daha çok bir söylentidir. Aynı zamanda telefonun Qualcomm amiral gemisi CPU’larını tanıtımı yapacağı 4 Aralık’ta duyurulması bekleniyor.