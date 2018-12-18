Lenovo‘nun arka tarafında üçlü kamera kuruluma sahip ilk akıllı telefonu olan Lenovo Z5s modeli tanıtıldı. Akıllı telefon, Lenovo Z5 Pro‘nun daha ekonomik bir sürümü olabilir diyebiliriz. Buna ek olarak altı ay önce tanıtılan Lenovo Z5‘ten daha da güçlüdür. Ayrıca selfie kamerası için bir su damlası çentiği ile üretilen ilk Lenovo telefonudur.

Bugün erken saatlerinde L78071 model numarası ile TENAA tarafından onaylandı. Şimdi ise şirket yaptığı duyuruda en son ürünleri olan Lenovo Z5s akıllı telefonunu resmi olarak duyurdu. Cihaz 7.85 mm kalınlığında. P2i suya dayanıklı nano kaplama teknolojisine sahip olacak. Ön ve arkada CNC metalden yapılmış ve 2.5D Corning Gorilla Glass cam ile birlikte kullanımı sunuluyor.

Arkaya tarafından oldukça hızı geri bildirim veren bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ekran özellikleri bakımından Lenovo Z5s, 19.5:9 en boy oranında FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inç çoklu dokunmatik ekrana sahiptir. Bunların yanı sıra en etkileyici özelliği %92,6 ekran-gövde oranına sahip olmasıdır.

Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga seti ile destekleniyor. 64GB ve 128GB dahili depolama alanı ile 4GB ve 6GB RAM ile gelecek. 3D yüz kilidi ile 16MP selfie kamera var. Arkasında ise 16MP, 8MP ve 5MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun teknik özelliklerine aşağıda ki listeden göz atabilirsiniz.

Lenovo Z5s – Özellikleri

Boyut: 156.7×74.5×7.85 mm

156.7×74.5×7.85 mm Weight: 172 gram

172 gram SIM: Hibrip Çift SIM yuvası (Nano+Nano/MicroSD)

Hibrip Çift SIM yuvası (Nano+Nano/MicroSD) Koruma: P2i su geçirmezlik

P2i su geçirmezlik İnşa: CNC Metal, Korozyona dayanıklı, gökkuşağı holografikkaplama, 2.5D Corning Gorilla Glass (ön / arka)

CNC Metal, Korozyona dayanıklı, gökkuşağı holografikkaplama, 2.5D Corning Gorilla Glass (ön / arka) Güvenlik: Parmak izi sensörü

Parmak izi sensörü İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı ZUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı ZUI 10 Ekran: 2.5D Corning Gorilla Glass, 2340×1080 piksel çözünürlük, 19.5:9 en boy oranı, çoklu dokunma, %92.6 ekran-gövde oranı ile 6.3 inç LTPS ekran

2.5D Corning Gorilla Glass, 2340×1080 piksel çözünürlük, 19.5:9 en boy oranı, çoklu dokunma, %92.6 ekran-gövde oranı ile 6.3 inç LTPS ekran İşlemci: Adreno 616 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 710 Mobil Platformu

Adreno 616 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 710 Mobil Platformu Bellek ve Depolama: 64GB depolama alanına sahip 4GB veya 6GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM. 256GB’a kadar genişletilebilir MicroSD desteği.

64GB depolama alanına sahip 4GB veya 6GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM. 256GB’a kadar genişletilebilir MicroSD desteği. Selfie Kamerası: 16MP, Face unlock

16MP, Face unlock Arka Kamera: 16MP (geniş açılı, F/1.8) + 8MP (Telefoto, BIS) / 5MP (portre) üçlü kamera kurulumu. LED Flaş, PDAF, 2x Optik Zoom, Bokeh, 4K/1080p/720p video kaydı

16MP (geniş açılı, F/1.8) + 8MP (Telefoto, BIS) / 5MP (portre) üçlü kamera kurulumu. LED Flaş, PDAF, 2x Optik Zoom, Bokeh, 4K/1080p/720p video kaydı Batarya: 3300 mAh. 15W hızlı şarj desteği

3300 mAh. 15W hızlı şarj desteği Bağlantı: dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Dual Band (2.4/5GHz), Bluetooth V5.0, USB Type-C 2.0, 3.5mm kulaklık girişi

Lenovo Z5s – Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Lenovo Z5s, Starry Gray, Titanium Crystal Blue ve Honey Love Orange renk seçenekleri ile 3 farklı renge sahip olacak.

4GB RAM ve 64GB Depolama sürümü 202 Dolar;

6GB RAM ve 64GB Depolama sürümü 231 Dolar.

Honey Love Orange Zhu Yilong özelliğine sahip 6GB RAM ve 128GB depolama dürümü 290 Dolar

olarak fiyatlandırılmıştır. Akıllı telefon 24 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Kısa süre sonra ise dünya genelindeki mağazalarda yerini alacak.