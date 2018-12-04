Bir çok akıllı telefon üreticisi bu ay yeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Meizu, Meizu’nun 16. akıllı telefonunu 5 Aralık‘ta, Samsung, Galaxy A8s‘i 10 Aralık‘ta tanıtımını yapacak. Asus, 11 Aralık’ta ZenFone Max Pro M2‘yi, Vivo ise NEX 2‘nin lansmanını yapacak. Yine OnePlus 6T McLaren Edition, Aralık ayında Çin’de duyurulacak. Bu ayın başında çıkacak olan diğer telefonlardan bazıları Nokia 8.1 ve Vivo Y81i modelleri oldu.

Bugün ise Lenovo, Lenovo Z5s modelini piyasaya sürmek için 6 Aralık‘ta bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Son raporlar, Lenovo Z5s modelinin ekran içi bir kamera ile donatılacağını ortaya çıkardı. Ancak sol üst köşeye yerleştirilmiş bir kamera deliğine sahip olan Samsung Galaxy A8 ve Huawei Nova 4 modellerinden farklı olarak Lenovo Z5s, bildirim çubuğunun bulunduğu konumda olacak.

Telefonun arka tarafı dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumuna sahiptir. Akıllı telefon Çin’de zaten 3C ve MIIT sertifikalarını daha öncesinde almıştı. Bunun yanı sıra TENAA’da akıllı telefonun sadece birkaç detayı ortaya çıkmıştı. Telefonun model numarası L78071 olan bir sürümü mevcut. 6.3-inçlik ekrana sahiptir. 156.7×74.5×7.8 mm boyutlarında ve 3.210mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Lenovo Z5’in diğer özellikleri hala gizliliğini koruyor.