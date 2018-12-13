Kamerasıyla dikkat çekmesini beklediğimiz Lenovo Z5s akıllı telefonları için önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Markanın yeni seri akıllı telefonlarının özellikleri için sürekli olarak detaylar gelmeye devam ediyor. Bu detaylarla beraber merakla beklenen modelin son olarak kamerasının ortaya çıktığını gördük.

Üçlü arka kamerayla beraber geleceği açıklanan yeni akıllı telefonların bu kez ise işlemci detayları ortaya çıktı. İşlemci detayları ise bir hayli konuşulacak gibi gözüküyor. Öyle ki bu modelde daha önce tanıtımı yapılmamış bir Snapdragon serisi kullanılacağı belirtiliyor.

Lenovo Z5s Nasıl Bir İşlemci İle Gelecek?

Yeni akıllı telefonların içerisinde daha önce görmediğimiz bir işlemci serisinin kullanılacağı konusunda bilgiler var. İddialara göre telefonların içerisinde Snapdragon 678 işlemcileri yer alacak. Fakat bu işlemcilerin yeni modelle beraber tanıtılması bekleniyor.

Şu ana kadar yeni serinin ortaya çıktığını görmedik. Haliyle işlemcilerin ne kadar başarılı olacağı konusunda bir bilgi yok. Bu serinin içerisinde yer alacak olan işlemcilerin, Snapdragon 710 serisine yakın bir performans ortaya koyduğunu görmemiz mümkün olacak.

Üç arka kamera kurulumu ile dikkat çekmesini beklediğimiz Lenovo Z5s akıllı telefonlarının, işlemciler kısmında da fark yaratacağı kesinleşmiş oldu. Hem kamera kısmında fark yaratacak bir telefon hem de işlemci kısmında fark yaratacak bir telefon olarak gelecek olan yeni serinin ekran kısmında ise 6.3 inçlik bir panel sunması bekleniyor.

Ekran gövde oranı fark yaratacak olan akıllı telefonların yeni işlemcilerle beraber tam olarak nasıl bir sistem sunduğunu yakın zamanda göreceğiz. Şimdilik yeni paylaşılan afiş görselleri bizim için tek bilgi oldu. Qualcomm’un bu konuda sürprizler sunacağını düşünüyoruz. 18 Aralık tarihinde yapılması beklenen tanıtımın tüm detaylarını merakla bekliyoruz. Tanıtımın hemen arkasından yeni akıllı telefonların detaylarını sitemizden paylaşacağız.