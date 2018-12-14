Lenovo, büyük ekrana sahip ve üst düzey performansı bulunan yaklaşan amiral gemisi Lenovo Z5s akıllı telefonu için yeni tanıtım resimleri yayınladı. Hatta yayınlanan tanıtım resimlerinden birisi akıllı telefonun 8GB’den fazla RAM ile donatılabileceğini bile öne sürüyor.

Lenovo yayınladığı posterlerde Lenovo Z5s‘nin üst orta bölümünü reklam figürleri ile sakladı. Yani telefonun selfie kamerası hakkında her hangi bir resmi açıklama söz konusu değil. Ancak yakın geçmişte sızan akıllı telefonun bir videosu, ön yüzdeki kamerayı açığa çıkarmıştı. Videoda yaklaşan telefonun üst orta kısmında küçük bir delikte selfie kamerasına ev sahipliği yaptığı anlaşılmıştı.

Telefonun ekranı süper-ince çerçevelerle çevrilidir. Fakat karşılaştırma yapılması gerekirse akıllı telefonun alt çerçevesi biraz kalın.

Aşağıdaki posterler, çok yüksek ekran-gövde oranı için destek taşıyacağına işaret ediyor. Akıllı telefon ayrıca çift Smart PA için de destek taşıyacak. Bu görüntüler, Lenovo Z5s’in iyi bir oyun deneyimi sunacağını da ima ediyor.

Ancak bir aşağıdaki tanıtım resmi, Lenovo Z5s modelinin 8 GB’den fazla RAM’e sahip olduğunu gösteren Çince metinlere yer veriyor. Bu da akıllarda, telefonun “10 GB RAM’e sahip olabilir mi?” sorusunu bırakıyor. Eğer evet ise, o zaman muhtemelen 2018 yılının Snapdragon 845 yonga setini kullanan son telefon olabilir.