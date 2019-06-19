Lenovo Z6 GeekBench’te Görüntülendi!

Birkaç hafta önce, Lenovo Group VP – Chang Cheng, yaklaşan Lenovo Z6 akıllı telefonunun birkaç fotoğrafını paylaştı. Geçen ay 18W hızlı şarj desteğiyle gelen Lenovo L78121 akıllı telefonun Lenovo Z6 olduğunu da gördük.

Şimdi Lenovo L78121 model numarasına sahip aynı cihaz Geekbench’te görüntülendi ve bazı özelliklerini onayladı. Ayrıca liste, cihazın kutudan Android 9 Pie ile birlikte geleceğini ve 1.8GHz’de çalışan sekiz çekirdekli bir yonga seti ile çalıştırılacağını da ortaya koydu. Cihazda ayrıca 8 GB RAM var. Ancak farklı depolama seçeneklerine de sahip olabilir.

Model numarası Lenovo L78121 olan cihaz, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2556 ve 6763 puan aldı.

Yaklaşan bu Lenovo Z6 akıllı telefon Lenovo Z6 ailesine dahil olacak. Daha hafif Lenovo Z6 Youth ile Snapdragon 855 yonga seti ile çalışan amiral gemisi Lenovo Z6 Pro arasında yer alacak. Lenovo Z6 Youth, Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilmiştir. Bundan dolayı Snapdragon 730 gibi daha yüksek bir işlemci olmasını bekleyebiliriz.

Snapdragon 730 yonga seti hakkında konuşursak, 2,2 GHz’de saatli çift Kryo 470 çekirdeği ve 1,8 GHz’de saatli altı çekirdekli Kryo 470 ile birlikte geliyor. Bu, Samsung Galaxy A80 ve Xiaomi’nin Mi 9T akıllı telefonlarında kullanılan aynı yonga seti.