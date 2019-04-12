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Lenovo Z6 Pro 5G Desteğine Sahip Olacak!

Hyper video desteğinin yanı sıra 5G desteğini de bünyesinde barındıran Lenovo Z6 Pro, kısa bir süre sonra en rekabetçi telefonlardan birisi olacak gibi duruyor....

By Muhammed Arslan

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Lenovo yakın zamanda şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi Lenovo Z6 Pro akıllı telefonunun 23 Nisan’da Çin’de resmen piyasaya sürüleceğini açıkladı. Telefonun lansmanı öncesinde, çevrimiçi olarak pek çok ayrıntı da resmiyet kazandı.

Şimdi ise yeni bir özellik şirketin yöneticisi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon Z6 Pro’nun 5G bağlantısını destekleyeceğini doğrulayan Weibo’daki telefonun ağ simgelerinin bir ekran görüntüsünü yayınladı.

Cihazın Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından destekleneceği çoktan onaylanmıştı. Ancak Snapdragon 855 yonga setini taşıyan ilk cihaz olmayacak. Lenovo Z5 Pro GT de aynı yonga tarafından desteklenmektedir.

Lenovo Z6 Pro 5G Desteğine Sahip Olacak!

Daha önce paylaşılan özellikleri arasında, şirket telefonun kamerasının 100 megapiksellik bir kamera çözünürlüğüne sahip olacağı iddia edilmişti. Şirketin akıllı telefondan 100 megapiksel görüntüler çekebilmesi için bir tür yazılım numarasına güveniyor olması ihtimali var.

Ayrıca kısa bir süre öncesi akıllı telefonun Hyper Video desteğini de taşıyacağı açıklanmıştı. Telefonun daha çok kamera kurulumu üzerinde ön plana gelmesi bekleniyorken, 5G desteğinin bulunması rekabeti artırabilecek düzeye çıkmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Ayrıca bkz: Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteğiyle Geliyor!

Piyasaya kısa bir süre önce tanıtılan Huawei P30‘un kamera kurulumuna rakip olabilir mi? Bu konu hakkında konuşmak henüz çok erken o yüzden biraz daha beklemek en mantıklısı olacak.

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