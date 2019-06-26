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Lenovo Z6 Pro 5G Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Lenovo Z6 Pro 5G özellikleri açıklandı. Lenovo Z6 Pro 5G nasıl bir akıllı telefon? Lenovo Z6 Pro 5G özellikleri neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Lenovo Z6 Pro 5G

Uzun süredir konuşulan Lenovo Z6 Pro akıllı telefonlarının tanıtımından sonra bu kez söz konusu akıllı telefonların 5G versiyonları ortaya çıktı. Lenovo Z6 Pro 5G akıllı telefonlarıyla beraber ortaya çıkan özellikler ise kullanıcıları sevindirecek cinsten. Özellikler yine kamera kısmında fark yaratan bir akıllı telefonun söz konusu olduğunu ekleyelim.

Lenovo Z6 Pro 5G Tasarımı Nasıl?

Lenovo Z6 Pro 5G versiyonunun tasarım kısmında da önemli bir farkı bulunmuyor. Söz konusu akıllı telefon ekran kısmında su damlası çentik alanıyla karşımıza çıkıyor. Yine geri kalan ekran kısmında oldukça geniş bir kullanım alanı söz konusu.

Arka kapak kısmında ise kameralar karşımıza çıkıyor. Üst üste sıralı olan 3 kameranın bulunduğu telefonun, kamera alanının hemen altında da yine bir kamera bulunuyor. Toplamda 4 arka kameranın bulunduğunu görüyoruz.

Tasarım kısmında en farklı olan bölümün ise şeffaf arka kapak olduğunu ekleyelim. Arka kapak kısmında tamamen şeffaf bir serinin kullanılacak olması da yine önemli bir tasarım artısı.

Lenovo Z6 Pro 5G Özellikleri Neler?

Z6 Pro 5G akıllı telefonlarının teknik kısmına geldiğimiz zaman da yine çok iddialı bir model bizleri karşılıyor.

Telefonun 5G destekli olması nedeniyle Snapdragon X50 modemlerini kullandığını anlayabiliyoruz. Yine Snapdragon 855 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefonun, RAM kısmında ise 12 GB RAM bellek gibi çok iddialı bir değer sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Lenovo Z6 Pro 5G

Ekran kısmına baktığımız zaman ise 6.39 inçlik bir panel karşımıza çıkıyor. Oldukça geniş bir kullanım alanının bulunduğu ekranda Super AMOLED panel tercihi yapılmış. Full HD+ çözünürlük değeri ve HDR10 desteğiyle karşımıza çıkan telefonun, mavi ışığı %33 oranında azaltma gibi önemli bir artısı daha var.

Lenovo Z6 Pro 5G

İşlemcilerin sağladığı artıyla beraber 100 MP fotoğraf çekebileceği açıklanan telefonun 5G desteği de oldukça önemli artılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdiye kadar tanıtılmış olan en iddialı Lenovo akıllı telefon modeli olan yeni telefonun ne zaman çıkış yapacağı ve fiyatının ne olacağı ise açıklanmadı. Muhtemelen kısa süre yeni akıllı telefonların satışa çıktığını göreceğiz.

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