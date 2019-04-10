Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteği ile 23 Nisan’da Tanıtılacak!

Geçtiğimiz aylarda hakkında çeşitli söylemler çıkan ancak çıkış tarihi bir türlü netlik kazanmayan Lenovo Z6 Pro, bu ay piyasaya sürülecek. Şimdi, şirket bu akıllı telefonun 23 Nisan’da Pekin’de düzenlenecek bir etkinlikte satışa çıkacağını duyurdu.

Bu bilgiler, Lenovo başkan yardımcısının Weibo hesabından geliyor. Başkan yardımcısı akıllı telefonun Snapdragon 855 yonga setinin yanı sıra Hyper Video gibi üst düzey özelliklerle geleceğini onaylayan bir video paylaştı.

Videoya ek olarak Z6 Pro’nun teknik çizimleri de gün yüzüne çıktı. Ön tarafta, üst kısma yerleştirilen ahizenin olmasına rağmen, telefonda çentiksiz bir tasarımla geliyor. Ancak henüz net olmadığı için bu durum belli değil. Bununla birlikte, Z6 Pro’nun bir çentik ile gelmesi mümkündür. Çünkü karanlık bir duvar kağıdı kullanılması nedeniyle de çentik görünmez olabilir.

Teknik çizimlerde görüldüğü gibi Z6 Pro’nun arkası parlak bir yüzey ile kaplanmıştır. Amiral gemisi olduğunu varsayarsak cam kapmalamalı olması muhtemel. Lenovo tarafından daha önce paylaşılan bir görüntü, Z6 Pro’nun tek bir arka kamera ile geleceği iddialarını ateşlemişti.

Tek kamera olmasına karşın, beklenilen özellikleri arasında Süper Gece Görüşü ve Süper Sabit Çekim gibi yenilikler mevcur. Akıllı telefonun ayrıca 5G desteği, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve 100MP görüntü üretme kabiliyetine sahip olduğu da söyleniyor.