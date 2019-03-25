Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteğiyle Geliyor!

Lenovo, daha önce Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi‘nde Lenovo Z6 Pro akıllı telefonun kısa bir tanıtımını yapmıştı. Ancak şirket, akıllı telefonu piyasaya hemen sürmedi, yakında duyuracağını ifade etmişti.

Şimdi ise Lenovo Grup Başkan Yardımcısı Chang Chengfa, şirketin bir sonraki amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro’nun 27 Mart’ta resmi olarak açıklanacağını duyurdu. İnsanların artık yeni amiral gemisi beklemek zorunda kalmayacağını ifade ederek, yeni bir tür ve yeni bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Buna ek olarak, “Hyper Video” özelliğinden bahsetmiştir. Ancak bu özellik hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Beklenmedik bir şey olmazsa, bu Lenovo Z6 Pro akıllı telefonun ana işlevi olacak. Daha önce yer alan raporlarda, Hyper Video’nun 5G döneminin trendi olacağı ortaya çıkmıştı.

Hyper videolarının ne olduğunu açıklamamasına rağmen, sıradan videolardan daha yüksek hızda aktarılacaklarını söyledi. Z6 Pro da dahil olmak üzere, telefonlar bu hiper videoda yeni kamera teknolojilerine sahip olacak.

Bay Chang sonunda Lenovo Z6 Pro’nun Haziran ayında Çin’de 5G desteğiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket China Unicom ile 5G ortaklığı yaptığını açıkladı. Telefonun normal sürümünün 27 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan tanıtımı, Z6 Pro’nun birkaç farklı sürümünün zaman içerisinde tanıtılacağını gösteriyor.