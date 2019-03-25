Ana Sayfa Akıllı Telefon Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteğiyle Geliyor!

Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteğiyle Geliyor!

Lenovo'nun en yeni amiral gemisi Lenovo Z6 Pro, 27 Mart'ta tanıtılacak...

By Muhammed Arslan

-

3
0

Lenovo, daha önce Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi‘nde Lenovo Z6 Pro akıllı telefonun kısa bir tanıtımını yapmıştı. Ancak şirket, akıllı telefonu piyasaya hemen sürmedi, yakında duyuracağını ifade etmişti.

Şimdi ise Lenovo Grup Başkan Yardımcısı Chang Chengfa, şirketin bir sonraki amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro’nun 27 Mart’ta resmi olarak açıklanacağını duyurdu. İnsanların artık yeni amiral gemisi beklemek zorunda kalmayacağını ifade ederek, yeni bir tür ve yeni bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Buna ek olarak, “Hyper Video” özelliğinden bahsetmiştir. Ancak bu özellik hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Beklenmedik bir şey olmazsa, bu Lenovo Z6 Pro akıllı telefonun ana işlevi olacak. Daha önce yer alan raporlarda, Hyper Video’nun 5G döneminin trendi olacağı ortaya çıkmıştı.

Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteğiyle Geliyor!

Hyper videolarının ne olduğunu açıklamamasına rağmen, sıradan videolardan daha yüksek hızda aktarılacaklarını söyledi. Z6 Pro da dahil olmak üzere, telefonlar bu hiper videoda yeni kamera teknolojilerine sahip olacak.

Bay Chang sonunda Lenovo Z6 Pro’nun Haziran ayında Çin’de 5G desteğiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket China Unicom ile 5G ortaklığı yaptığını açıkladı. Telefonun normal sürümünün 27 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan tanıtımı, Z6 Pro’nun birkaç farklı sürümünün zaman içerisinde tanıtılacağını gösteriyor.

Önceki İçerikEn İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları 2019
Sonraki İçerikGoogle Stadia Nedir? Bilmeniz Gereken Her Şey

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Motorola One Vision Teknik Çizimi Paylaşıldı!

Son raporlar, Motorola One Vision akıllı telefonunun, şirketin yeni Android One telefonu olduğunu ortaya çıkardı. Aynı akıllı telefonun, Çin'de Motorola P30 telefonunun yükseltilmiş bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4 Amiral Gemisi Yolda!

Geçen sene ekim ayında Xiaomi, Mi Mix 3 akıllı telefonunu tanıttı. Ayrıca 5G sürümü de Avrupa'da geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Yeni bir Weibo yayını,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Kablosuz PowerShare özelliğine Sahip Yeni Nesil iPhone

Tedarik zinciri kaynaklarının ortaya çıkardığı, iPhone 11'in ya da Apple'ın bu yılki sürümünde tanıtacağı telefonun, Kablosuz PowerShare desteğiyle birlikte geleceği bildiriliyor.  IDT tarafından 2015 yılında tanıtılan, ters...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Xperia XZ3 DxOMark Kamera Sonuçları Hüsran!

Son nesil akıllı telefonlar için yüksek kaliteli kamera modülünün çoğunu üreten bir üreticiden böyle bir şey duymak çok garip. DxOMark'taki yorumcuların Sony’nin en son...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Casper’ın Yeni Akıllı Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın, yeni akıllı telefonunun ekran özellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Sızdırılan görsellere göre yeni telefon, son dönemin yükselişe geçen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En iyi Samsung Telefonu 2019

Samsung'un 2019 yılındaki en iyi akıllı telefonunu açıklıyoruz. Antutu, Dxomark ve diğer test sonuçları sonucunda belirlediğimiz en iyi akıllı telefon modeli hangisi olmuştur dersiniz? Samsung...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Akıllı Telefon

Motorola One Vision Teknik Çizimi Paylaşıldı!