Lenovo Z6 Pro Kamera Sonuçları Hüsran! İşte DxOMark Skoru

Lenovo kısa bir süre önce, rekabetçi bir fiyata etkileyici özelliklerle birlikte gelen Lenovo Z6 Pro amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi ise telefonun tanıtımından aylar sonra DxOMark, Lenovo Z6 Pro’nun kamera skorunu yayınladı.

Akıllı telefon genel kamera performansından 95 puan kazandı. Fotoğraf performansı bölümünden 103 puan alırken, video performansından ise 79 puanlık skor elde etti. Genel olarak, Z6 Pro orta sınıf akıllı telefon kategorisindeki Apple iPhone 8 Plus, LG V40 ThinQ‘yu geçti.

Lenovo Z6 Pro’nun ana kamerası, geniş açılı f/1.8 mercekle birleştirilmiş 48 megapiksellik Quad-Bayer sensöründen faydalanıyor. Quad-Bayer sensörleri, dört komşu pikselden gelen sinyali kombine ediyor. Detay ve dinamik aralığı iyileştiriyor, bu da ortaya daha net 12 megapiksel (4000 x 3000 piksel) fotoğraf sunuyor.

Lenovo Z6 Pro, şu anda ülkemizde satılmıyor. Ancak geldiğini varsayarsa, hiç yoksa 4 bin TL civarında yer alır. Şayet kamerası için almak isteyenler olduğunda bu telefondan ziyade Huawei P30 serisini tercih edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark’ta Zirveye Yerleşti!

Şu anda fotoğraf söz konusu olduğunda zirvede yer alan birçok amiral gemisi var ve birçoğunun skoru Lenovo Z6 Pro’yu geride bırakmaya yetiyor. Performans konusunda denilecek yok. Ama kamera konusunda galiba geri durmalısınız. Zira o paraya alacağınız ürünün mükemmel olmasını istersiniz.

Ayrıca bkz: DxOMark Nedir?