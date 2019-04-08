Lenovo Z6 Pro Snapdragon 855 ile Geliyor

Lenovo Z6 Pro bu ay geliyor ve Snapdragon 855 işlemci ile piyasaya sürülecek. Her ikisi de söylenti olarak dolanıyordu ve bugün VP şirketi bir Weibo yazısında telefonu onayladı.

Telefonun selefi olan Z5 Pro, Snapdragon 710 tarafından destekleniyordu. Z5 Pro’nun yukarı doğru kaydırarak açılan bir kamera sistemi vardı. Z6 Pro’nun ise işlemcisinden başka bir özelliğini henüz bilmiyoruz.

Telefonun şık HyperVision kamera, Süper Gece Görüşü, Süper Sabit Çekim ve 100 MP görüntü kalitesine sahip olacağını biliyoruz. Diğer söylentiler 5G modem ve bir UD parmak izi tarayıcı olacağı yönündedir.

Lenovo Z6 Pro, 2008 yılında Pekin’deki Olimpiyat oyunları için meşalenin arkasındaki ekip tarafından tasarlanan temiz siyah ve kırmızı bir perakende kutusunda satılacak.