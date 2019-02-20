Mobil Dünya Konferansı (MWC) 2019, 25 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek. Birçok akıllı telefon üreticisi, yeni ürünlerini bu teknoloji fuarında sergileyecek.

Son yıllarda fazla bir aktifliği bulunmayan Lenovo ise, geçtiğimiz yıldan itibaren hızlı bir yükseliş elde etti. Bugün ise Lenovo Grup Başkanı Chang Cheng, Lenovo Z6 Pro akıllı telefonunu duyurmak üzere MWC 2019 için bir tanıtım posteri yayınlandı.

Lenovo Z6 Pro’nun tanıtım posteri, akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili hiçbir ayrıntı içermiyor. Sadece telefonun MWC 2019’da tanıtılacağı bir tarihi içeriyor.

Sadece ek olarak posterde gösterilen iç içe dalgalar, Z6 Pro’nun Kasım 2018’de resmi olarak tanıtılan Lenovo Z5 Pro gibi ekran içi parmak izi okuyucusu desteğiyle gelebileceğini gösteriyor.

Lenovo Z5 Pro akıllı telefonu ise şık bir tasarıma öncülük etmişti. Çentiksiz bir ekran ve kızaklı bir tasarıma ev sahipliği yapıyordu.

Donanım olarak da Snapdragon 710 mobil platform tarafından desteklendi. Z6 Pro modelinin ise daha yeni Snapdragon 712 yonga seti ile donatılma olasılığı var.

Muhtemelen, Lenovo Z6 Pro önceki modelde olduğu gibi bir kızaklı tasarımı ve çentiksiz bir ekranla gelebilir.

Şu anda akıllı telefon hakkında sadece söylentiler mevcut olmasına karşın bu hafta içinde yine sızıntılar gündeme gelebilir. Sonuçta son bir haftalık süre içerisinde birçok akıllı telefon üreticisi en sonki amiral gemisi telefonlarını duyuracak.