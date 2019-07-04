Lenovo Z6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo Z6 akıllı telefonunun tüm özelliklerinin neredeyse hepsini geçtiğimiz bir ay boyunca gördük. Bugün ise şirket resmi olarak akıllı telefonu tanıttı. Lenovo Z6 yüksek boy oranlı ekran ve güçlü bir 8nm yonga seti ile birlikte geliyor. Aynı zamanda büyük boyutlu bir batarya, etkileyici üçlü arka kamera kurulumuna sahip ve 276 dolarlık cazip bir başlangıç ​​fiyatı ile geliyor.

Akıllı telefonda 3D arka cam panel ve 6000 serisi alüminyum çerçeve bulunuyor. Lenovo Z6 Pro gibi, yeni tanıtılan Lenovo Z6’da 1080 x 2340 piksel fullHD+ çözünürlük ve 600nits parlaklık desteği ile su damlası çentikli 6.39 inç OLED ekran ile donatılmıştır.

19.5:9 yüksek boy oranı ve %93.1 ekran alanı sunuyor. Ekran HDR10+, DCI-P3 renk gamı ​​ve 120Hz yenileme oranını destekliyor. Lenovo Z6’nın ekranı 6. nesil ekran içi parmak izi sensörüne sahip.

Snapdragon 855’ten sonra bir sonra en iyi yonga olan Snapdragon 730 tarafından destekleniyor. Akıllı telefon 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama seçeneklerine sahiptir.

Lenovo Z6’nın cam arka kısmının sol üst köşesinde, dikey üçlü kamera kurulumu ve bir LED flaşla yan yana yerleştirilmiştir. f/1.8 diyafram açıklığına ve 1.8 mikron piksel boyutuna sahip bir Sony IMX576 24 megapiksel ana sensör, 2x optik zoom ve 8x hibrit zoom özelliğine sahip 8 megapiksel telefoto lense ve derinlik efektleri eklemek için 5 megapiksel sensöre sahiptir. Ön paneldeki çentikte, 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Lenovo Z6’da Android 9 Pie tabanlı ZUI11 arayüzü mevcut. Akıllı telefonun 4.000mAh bataryası USB-C ile 15W şarjı destekliyor.

Lenovo Z6 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 276 $

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 305 $

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 363 $

Akıllı telefonun kısa bir süre sonra Çin’de ön siparişleri başlayacak. Cihazın sadece mavi renginde tek bir renk seçeneği mevcut.