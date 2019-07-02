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Lenovo Z6 Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo Z6 tanıtım tarihi belli oldu. Lenovo Z6 ne zaman geliyor? Telefonun özellikleri neler olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Lenovo Z6

Çok kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Lenovo Z6 akıllı telefonları için beklenen haber geldi. Telefonların özelliklerinin bulunduğu bazı taslak tanıtım görselleri ortaya çıktı. Görsellerin paylaşılmasıyla beraber tüm özelliklerinde ortaya çıktığını görmüş oldu.

Resmi olarak tanıtımının 4 Temmuz tarihinde yapılması beklenen Lenovo Z6 akıllı telefonlarının özellikleri de ilgi uyandırmayı başardı. 4 Temmuz tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim.

Lenovo Z6 Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere baktığımız zaman Lenovo Z6 akıllı telefonlarının su damlası çentik alanı kullandığını görmek mümkün oluyor. Telefonun çok daha geniş bir ekranı olduğu hissini uyandıran kavisli ekranlar ve su damlası çentik alanı dışında ekran kısmında dikkat çeken bir detay yok.

Lenovo Z6

Bunun yanında arka kapak bölümünde ise üçlü arka kamera kullanımına yer verildiği görülüyor. Üst üste sıralı olan 3 kamera kullanacak olan akıllı telefonun hemen altta flaş ışığına yer verdiğini de ekleyelim. Bunlar dışında başka bir detay söz konusu değil.

Lenovo Z6 Teknik Özellikleri Neler?

Lenovo Z6 akıllı telefonlarının teknik özelliklerine baktığımız zaman da iddialı bir modelle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

İşlemci kısmında Snapdragon 730 serisine yer verilecek. Başarılı işlemcilerin yanında 8 GB RAM bellek kullanıldığını da göreceğiz.

Lenovo Z6

Amiral gemisi modelleri aratmayacak telefon, 6.39 inç OLED ekranlara sahip olacak. HDR10 desteği ve DCI P3 desteği bulunacak olan ekranın çözünürlük değeri net değil.

24 MP + 8 MP + 5 MP değerinde üç arka kameranın da kullanıldığını göreceğimiz modelin 4 Temmuz sonrasında tüm özellikleri ortaya çıkmış olacak. Fiyat ve geri kalan bilgiler için 4 Temmuz tarihini beklemek gerekiyor.

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