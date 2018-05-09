Lenovo ZUK Geri Dönüyor! İşte Çıkış Tarihi...

Lenovo ZUK serisi resmen geri dönüyor! Evet doğru okudunuz. Lenovo’nun ZUK serisi geri dönmeye hazırlanıyor. Bir yıl boyunca üretimi kapattıktan sonra ZUK alt markası yeniden diriliyor.

Bu haber resmi ZUK Weibo hesabının bir gönderisinden geldi. “Return, June, Do #New national Flagship” yazan mesaj çevrildiğinde “Geri dönüyor, Haziran’da, Yeni Amiral Gemisi” şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bunun anlamı sadece ZUK‘un geri dönüşü değil. Lenovo‘nun aslında gelecek olan gizemli cep telefonu olması da değil Haziran ayının 14’ünde kesin olarak ortaya çıkacak olmasıdır.

Bu kesinlikle iyi bir haber olsa da Lenovo‘nun markayı geri getirmesinin neye yol açacağını bilmek ilginç olacaktır. Gelecek planlarının ne olduğunu bilmek isteriz ve markanın hayranlarının da bilmek istediğinden emin oluruz. Önümüzdeki günlerde Lenovo‘dan gelecek açıklamalar ZUK serisi hakkında neler planladığını bize gösterecektir.