Lenovo’dan Yeni Dijital Klavyeli Yoga Book

Lenovo firmasının 2016 yılında düzenenlenen IFA Fuarı‘nda tanıttığı hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen 10.1 inçlik Yoga Book‘un yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

10.1 inçlik hibrit bilgisayar dünyanın en ince ve hafif ikisi bir arada tableti olarak sunulmuştu. Amazon sitesinde ortaya çıkan yeni model 12.2 inçlik bir Yoga Book. Model henüz Lenovo tarafından açıklanmasa da Amazon sitesi modelin görsellerini paylaşmış oldu. Yoga Book serisinin 10.1 inçlik modelinde Full HD çözünürlüğe destek veren ekran kullanılmış ve 4 Gigabayt RAM bulunmaktaydı. Yeni 12.2 inçlik modelde ise 1280×800 piksel çözünürlüğe destek veren ekran ve yine 4 Gigabayt RAM bulunmakta. 12.2 inçlik model gücünü dört çekirdekli 2.2 GHz Intel Atom x5-Z8550 işlemciden almakta. 10.500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan model 15 saate varan kullanım imkanı sunmakta.

Android 6.0.1 işletim sistemi ile gelmesi beklenen modelin en büyük özelliği Halo olarak adlandırılan klavye. Tuşların yer almadığı klavyeye basıldığında tuşlar dijital olarak beliriyor.