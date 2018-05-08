Lenovo'nun Yeni Amiral Gemisi En Yüksek Ekran/Gövde Oranını Sunacak!

Lenovo Çin’de bir akıllı telefon markası olarak küllerinden yeniden diriliyor. Yakın zamanda Lenovo S5, Lenovo K5 ve K5 Lite telefonlarını piyasaya sürdü ve Weibo hesabında Lenovo yetkilisi Chang Cheng tarafından paylaşılan en yeni tanıtım görseli şirketin şimdi amiral gemisi bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor olduğunu gösteriyor. Gizemli amiral gemisi telefonun çok yüksek bir ekran/gövde oranı sunacağı iddia edildi. Weibo‘daki yazıya eşlik eden görüntü telefonun 14 Haziran’da resmi olarak tanıtılacağını gösteriyor.

Cheng’a göre kameralar, çerçeveler ve anten bantları tarafından çekilen alanı azaltarak akıllı telefonlar kullanıcılara yüksek ekran alanı sunabilir. Görüntü yaklaşmakta olan Lenovo amiral gemisinin ekranının süper ince çerçevelerle çevrildiğini ortaya koyuyor. Ön kamera tarafından tüketilen alandan kısmak için gizemli Lenovo telefonunda Vivo APEX gibi bir açılır kapanır kamera bulunabilir. Chang ayrıca hayranlardan ekran/gövde oranını tahmin etmelerini istedi. Yetkilinin sunduğu seçenekler ise şunlar: (a) % 80-84, (b) % 85-89, (c) % 90-94 veya (d) % 95 ve üzeri.

Telefonun görüntüsü iPhone X gibi bir çentik özelliği olmadığını düşündürürken ekranının yarım kısmını gösteriyor. Ayrıca Essential Phone gibi yuvarlak şekilli bir çentik de görünmüyor. Dolayısıyla vivo APEX telefonu gibi daha yüksek bir ekran alanı sunacağı ve bu oranın yüzde 91‘lik en yüksek ekran/gövde oranını sunacağı görülüyor. Akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu nedenle tam ekran/gövde oranı önümüzdeki ay ortaya çıkacaktır. Ön kamera için yuvarlak şekilli Essential Phone yüzde 84,9‘luk bir ekran/gövde oranına sahipti. Xiaomi Mi Mix 2S‘in yüzde 81,9‘luk ekran/gövde oranı var. Pazarda yüzde 85 veya daha yüksek ekran/gövde oranı sunan telefon pek yok.

Lenovo’nun yaklaşan bu amiral gemisi telefonunun özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Çinli üreticinin yakın gelecekte daha fazla tanıtım görseli çıkarması bekleniyor. Yaklaşan Lenovo telefonu Honor 10, OnePlus 6 ve yaklaşan Xiaomi Mi 7‘ye rakip olmayı düşünüyor.

Görüntüye bakarsak Lenovo‘nun bir sonraki amiral gemisinin ekran/gövde oranının kaç olabileceğini düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz.