Birkaç gün önce TENAA’da üçlü arka kameraya sahip bir Lenovo telefonunun resmi yayınlanmıştı. Genel olarak telefonun görüntüler dışında özellikleriyle ilgili çok az bilgiler yer almıştı.

Ortaya çıkan bazı tahminler ve söylentilerde aynı arka tasarıma sahip olan Huawei P20 Pro‘ya benzediği için, yeni üçlü kamera kurulumu bulunan telefonun Lenovo P20 Pro olarak adlandırılabileceği yer alıyordu. Ancak bu gün Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng, telefonun aslında Lenovo P20 Pro değil de Lenovo Z5s olarak isimlendirildiğini açıkladı.

Lenovo Z5s sadece üçlü arka kamera değil, aynı zamanda arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı, bir su damlası çentiğine sahip. Bunların yanı sırada bir 3210mAh’lık kapasiteye sahip bataryası var.

Ekran boyutu 6.3-inç olan yeni telefonun amiral gemisi olmadığı söylentileri de var. Bu söylentinin sebebi ise Lenovo Z5 Pro‘nun bir amiral gemisi olmamasıdır. Bundan dolayı yeni üçlü kamera kurulumu bulunan Z5s ‘nin amiral gemisi olmayıp, üst orta ölçekli bir telefon olma ihtimali var.