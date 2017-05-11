Letv Le 3X Akıllı Telefonu Snapdragon 835 İşlemcisinden Güç Alıyor

Birkaç ay önce, Letv, Helio işlemcisinden güç alan Le Pro 3 AI modelini tanıttı. Dikkat çeken pek fazla özelliği olmayan bu telefondan sonra Letv bu kez iddialı yeni telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. LeTV Le 3X adındaki bu model yeni fark edildi. Sızdırılan fotoğraflara göre, ön tasarım olarak çerçevesiz tasarımı benimsiyor.

Ama cihazın arka tarafı yeni tasarım trendlerini benimsemekte. HTC’nin arkasına benzer, parmak izi tarayıcı kullanıyor, malzeme açısından Xiaomi MI5S‘in metal matına benziyor. Çoğu büyük marka akıllı telefonu çift arka kamera kullanmasına rağmen, Letv’in yeni akıllı telefonu hala tek kamera kullanmakta.

Spesifikasyonlar konusunda Letv Le 3X, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM bulunuyor. 4000mAh büyük pil ile güçlendirilen modelde akıllı AI işlevi bulunmakta. Fiyat olarak, Letv her zaman yüksek rekabetçi fiyatlarla telefonlarını satıyor, bu yüzden fiyatın yüksek olmayacağına inanılmakta. Letv Le 3X modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamakta fakat Haziran sonunda tanıtılacağı konusunda bazı söylentiler var.