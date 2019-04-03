Lexar Dünyanın En Hızlı 1TB SSD’sini Tanıttı!

Ürettiği son derece hızlı veri akışı sağlayan Flash bellekleri ile tanınan Lexar, yeni bir taşınabilir SSD tanıttı. SSD’nin en büyük özelliği dünyanın en hızlı taşınabilir SSD’si olması.

Lexar’ın yeni taşınabilir SSD’si, Lexar Professional SL100 Pro adını taşıyor ve üç depolama seçeneğiyle geliyor. Temel model 250GB olup, bunu 512 GB model ve ardından 1 TB depolama ile gelen amiral gemisi model izlemektedir.

Lexar Professional SL100 Pro Portatif SSD, SL100 modelinden iki kata kadar daha hızlı olan saniyede 950MB Okuma ve saniyede 900 MB Yazma hızı ile dünyanın en hızlı taşınabilir SSD’sidir.

Alüminyum kaplamasının yanı sıra son derece küçük ve ince bir boyuta sahiptir. Bu SSD ayrıca 256 bit AES şifrelemeli gelişmiş bir güvenlik yapılandırması olan “DataVault Lite” yazılımıyla birlikte gelir. Bunlara ek olarak, kullanıcıların USB 3.1 hızları ile hızlı bir şekilde depolamalarını ve paylaşmalarını sağlayan bir USB Type-C bağlantı noktasına sahiptir.

Dünyanın en hızlı SSD’si hem Type-C hem de USB Tip-C’yi standart USB’ye aktaran Type-A kablosu ile birlikte geliyor. Bu SSD, Windows 7/8/10, Mac OSX 10.6+ ve normal USB bağlantı noktalarıyla da uyumludur.

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Lexar SL100 Pro bu aydan itibaren 250GB model için 99,99 Dolar, 500GB model için 149,99 Dolar ve 1 TB model için 279,99 Dolar ile satışa sunulacak. Aynı zamanda üç yıllık bir garanti ile geliyor.