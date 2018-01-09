LG 2017 Son Çeyreğinde Akıllı Telefonlarından Zarar Etti!

LG Electronics geçtiğimiz günlerde 2017 yılının 4. çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın Ekim-Aralık döneminde Koreli şirketin tahmini işletme kârı 343 milyon $ oldu.

LG 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 33 milyon $ fazladan bir faaliyet raporu kaydedildi. Bu veriler geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir artışa işaret ediyor. Bu arada satış tahminleri de söz konusu dönemde %14,8 artış gösterdi.

Pazar analistlerinin LG’den daha güçlü bir 3 aylık performans beklediğini belirtelim. Beklenenden düşük sonuçlara rağmen 2017’deki işletme kârı, şirket tarihinin 2009’dan sonraki en yüksek derecesi ünvanını aldı.

Bu rakamlar cesaret verici. Ancak maalesef LG Akıllı Telefon sektöründe hala para kaybediyor olarak görünmektedir. Analistler V30 satışlarındaki artışa rağmen akıllı telefon üretim şubesinin 187 milyon $ satış bandında olduğunu tahmin ediyorlar. Bu çok düşük bir rakam.

LG Mobile geçenlerde bölümün satışlarını yükseltecek yeni bir üst düzey yönetici atadı. Merak ediyorsanız LG Electronics‘in dördüncü çeyrekte sağladığı kârlılık büyük olasılıkla birinci sınıf OLED TV‘lerin ve ev aletlerinin güçlü satışlarından kaynaklanıyor.