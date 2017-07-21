LG, 2018 iPhone için L şeklinde batarya üretecek

iPhone 8‘i bekliyor olabiliriz, ancak iPhone 9 hakkındaki raporlar zaten yüzey oluşturmaya başlamıştı. Kaynaklara göre, Apple, LG ile 2018 iPhone’un bataryası konusunda bir anlaşmaya varmış.

Batarya, alt kısmında bir kıvrım ile L şeklinde olacak ve cihazın kasasını büyütmeden batarya kapasitesini arttırması bekleniyor.

Kaynaklara göre LG, tesislerinde on milyonlarca dolar yatırım yapmış ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçmeyi planlıyor.

Batarya ile birlikte, ekran boyutu da 2018 iPhone için yeni olabilir. 5.28″ OLED ve 6.46″ OLED panellerinin iPhone 9’da ya da her ne olarak adlandırılacaksa görülmesi bekleniyor.