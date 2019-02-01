LG 2018 Yılının Mali Raporunu Açıkladı!

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, 2018 için yıllık gelirini açıkladı. Sonuçlar ise oldukça etkileyici. Şirket toplamda 54,4 milyar dolar gelir elde etti. Sonuç olarak 2.4 milyar dolar rekor kar elde etti. Şirketin geçen yılki kârının 2017 yılına göre %10 daha yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu etkileyici rekor, şirketin cep telefonu bölümünde piyasaya sürülen telefonlardaki sayının düşmesinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Mobil bölüm yıllık bazda sadece 7.08 milyar dolar gelir elde ederek operasyon maliyetini 700 milyon dolardan fazla borçlandırdı.

Ancak şirket, harcamaların ve verimsizliklerin daha iyi kontrol edilmesi sayesinde mobil bölümün iyileştirme gösterdiğini açıkladı. Belki de daha da iyileştirmek için LG, MWC 2019’da G8’in yanında V50 ThinQ 5G telefonunu tanıtarak hızlı bir adım atacak.

Şirketin LG 2018 ‘in karının dökümü aşağıdaki gibidir;

LG Home Entertainment, 1,35 milyar dolarlık rekor kar getirdi. Gelir ve karı artırmak için premium OLED TV’lerine ve büyük 4K TV’lerin yeri oldukça fazladır. LG Home ayrıca 1.35 milyar dolarlık rekor kar ile LG’nin 2018’deki en güçlü performans birimi oldu.

Ayrıca bkz: LG V50 ThinQ Tanıtım Tarihi

LG Vehicle Components birimi ise, kendi tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.24 milyar dolar ile rekor kırdı. Bu, bilgi-eğlence donanımı için yüksek talebe ve ZKW’nin güçlü performansından dolayı oldu. LG, ZKW’nin 2017’deki hisselerinin %70’ini Kore’nin tarihinin en büyük kazancı olarak kapattı.

Ayrıca bkz: Samsung’un 2018 Mali Raporu