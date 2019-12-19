LG, 2020 İçin Yeni Monitörlerini Duyurdu!

LG, 2020 monitörlerini duyurdu. Ürünleri CES 2020’de canlı olarak görmeyi bekliyoruz. Ürünler, Thunderbolt 3’ü içeren bir UltraWide ekranı, yeni UltraGear oyun monitörünü ve UltraFine Ergo ekranını içeriyor.

Paketin üst kısmında yeni 38 inç kavisli bir UltraWide QHD + monitör var. Bu model 3840 x 1600 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 1ms Nano IPS ekranı bulunduruyor. UltraWide ayrıca P3 renk alanının %98‘ini ve daha fazlasını da kapsıyor. Çözünürlük, LG’nin Thunderbolt 3 özellikli 34 inç UltraWide’dan daha düşük bir piksel yoğunluğu sağlıyor.

Monitörün Nano IPS ekranı, inanılmaz derecede doğal ve gerçekçi görüntüler için DCI P3 renk alanının yüzde 98’ini kapsıyor. VESA DisplayHDR 600 olarak onaylanan bu monitör, 38 inçlik ekranında gerçekten dinamik bir HDR deneyimi sunuyor.

Bağlanabilirlik açısından, yeni UltraWide monitör iki HDMI portu, bir DisplayPort, iki USB portu ve Thunderbolt 3‘ü içeriyor. Kullanılabilirlik konusunda ayrıntılı bilgi yok, ancak CES katılımcıları önümüzdeki ay CES’te görülebilecek, LG UltraWide için bir resim yayınlamış değil.

Thunderbolt 3 özellikli yeni UltraWide ekranına ek olarak, LG yeni bir 32 inç UltraFine “Ergo” ekranını da tanıttı. 4K çözünürlükte bu ekran, ergonomik ve esnek bir tasarım sunuyor.

Şirkete göte ekran:

LG Ergo standı dışa doğru uzayabilir veya duvara yakın yerleştirilebilir, göz seviyesine çıkarılabilir ya da masaya indirilebilir. Bir ofis meslektaşıyla bilgi paylaşımı için ters yöne bakacak şekilde dönebilir. Ergo monitör, çok daha rahat ve daha sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel yükseklik, mesafe ve açıyla konumlandırılabilir.

32 inç UltraFine Ergo monitör, 60Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip. İki HDMI bağlantı noktası, bir DisplayPort ve iki USB bağlantı noktasının yanında bir USB-C bağlantı noktası da var.

Son olarak, LG üç yeni UltraGear oyun monitörünü de tanıttı. Bu monitörler 1ms büyük IPS ekranlara ve 160Hz yenileme hızına sahip. Resmi basın bülteninden daha fazla ayrıntı alabilirsiniz.