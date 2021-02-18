LG, 2021 Model OLED Televizyonlarını Dünya Çapında Sunmaya Başladı!

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, geçtiğimiz yıl içinde karışık bir ürün portföyüne sahip oldu. Grubun karlarını desteklemek ve maliyet düşürücü bir önlem olarak, bazı düşük performans gösteren birimlere yeniden dönme planlarıa da yetersiz kalıyor. Planlar ayrıca, daha fazla verimlilik için şirketin üretim mimarisinin temel olmayan bazı yönlerini dış kaynak olarak kullanmayı da içeriyor.

Görünüşe göre, LG bu yıl piyasaya sürülecek çok güçlü ve etkileyici bir TV serisini satışa sunmak için, yeni yaklaşım yeni bir destek aldı. Model yelpazesi fazlasıyla geniş ve kesinlikle müşterilerinin beğenisini yakalayacak cinsten.

Muhteşem Televizyonlar

Ürün yelpazesi, OLED, QNED Mini LED ve NanoCell TV’ler dahil olmak üzere çeşitli ekran boyutları ve teknolojileri içeriyor. Tüm bunlar, LG’nin mükemmel tasarımlara olan özel tutkusunu kullanarak müşterilerine görüntüleme deneyimlerinde önemli iyileştirmeler sağlamak için birleşiyor.

LG Newsroom’dan gelen bir basın açıklamasına göre, boyutlar 43 inç ile 88 inç arasında değişiyor ve ister oturma odanız isterse büyük bir açık salon olsun, farklı alanlar için özel olarak tasarlanmış modelleri yansıtıyor.

Beklendiği gibi, tüm modellerin, izleyiciye en yüksek standartlarda harika bir eğlence sunmak için endüstri trendleri ve standartlarıyla uyumlulukla birlikte mükemmel görüntü kalitesi sağlaması garanti ediliyor. Filmler ve diğer içerikler, Koreli şirketin bu yeni teklifleriyle hayat buluyor.

OLED TV’ler, aydınlatmalı panellere, çok ince bir tasarıma sahiptir ve genel olarak OLED’lerden gelen görüntüyü büyük ölçüde geliştirmek için yeni OLED evo teknolojisini baz alıyor. QNED Mini LED TV’ler de 2021 serisinde, birkaç modelle birlikte sunuluyor. Bu TV’ler ayrıca, daha fazla görüntü çıkışı sağlamak için LG’nin Quantum Dot NanoCell teknolojisi ve Mini LED arka aydınlatma özelliğine de sahip.

Seride ayrıca çeşitli model ve boyutlarda NanoCell 8K ve 4K TV’ler bulunuyor. Tüm modeller, içeriği görüntülerken etkileyici, gerçeğe yakın görüntüler üretmek için LG NanoCell ekran teknolojisini benimsiyor.

LG TV’ler, mekanda canlı olan bir spor fanatiğine benzer gelişmiş bir ses deneyimi için Bluetooth aracılığıyla birden fazla Bluetooth hoparlöre bağlanabilir.

LG 2021 serisinde, tüm modellerde yer alan HDMI 2.1 özelliği ve şirketin yoğun müşterilerini kesinlikle heyecanlandıracak birkaç yenilikçi eklenti gibi başka etkileyici özellikler de var.