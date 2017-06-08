LG, 27 Haziran’da G6 Pro ve G6 Plus’ı piyasaya sürecek

LG, G6 akıllı telefon serisini genişletmek istiyor ve Güney Kore’nin kendi ülkesinden bir söylenti bu ayın başında bize bildirildi. Bugün oradan çıkan yeni bir rapor da bunun ne zaman olacağını bize bildiriyor. 27 Haziran’dan itibaren, zaten bildiğimiz G6, şirket portföyündeki tek G6 olmayacak. O gün Kore’de satışa çıkacak olan iki akıllı telefon olan G6 Pro ve G6 Plus‘ın katılımıyla gerçekleşecek.

G6 Plus’ın 128GB dahili belleği yanı sıra kablosuz şarj desteği (G6’da ancak yalnızca ABD pazarında mevcut) ile birlikte gönderileceği söyleniyor. Öte yandan, G6 Pro, “Pro” markasının nedeninin belirsiz olmasını sağlayan 32GB’lık bir depolama alanı ile gelecektir. (oldukça düşük karşılandı)

Hem Pro hem de Plus, ışığın açısına bağlı olarak farklı siyah tonlar gösterecek olan yeni bir Optik Astro Siyah renk versiyonunda mevcut olacak. Bu kesinlikle mobil dünya için yeni bir şey gibi değil, ancak LG için yeni bir şey.

Şirket, yakın zamanda Güney Kore‘de başlatılan mobil ödeme sistemi LG Pay‘ın başarısına katkıda bulunmak için bu iki yeni akıllı telefonun piyasaya çıkmasını bekliyor. G6 Plus, 999.800 KRW (mevcut döviz kurlarında 890 $ veya 793 €), G6 Pro ise 799.800 KRW ($ 712 veya 634 €) perakende fiyattan satış yapacak. Daha önce piyasaya sürülen G6’nın fiyatı 899.800 KRW (801 $ veya 714 €, 2.900 TL). G6 Plus ve G6 Pro’nun başka yerlerde satılıp satılmayacağı belli değil.