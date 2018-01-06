CES 2018 tanıtımları başlamadan önce markaların yeni teknolojileri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en etkin firmalardan biri olan LG de daha fuar başlamadan yeni teknolojilerini tanıtmaya başladı. Daha önce 3 yeni robot teknolojisini ortaya çıkaran markanın son olarak ise LG 4K UHD projektör serisini tanıttığını gördük.

Mini projektör modelleri arasında en başarılı cihazlardan biri olması beklenen LG 4K UHD Projektör modelinin özellikleri ve tasarımı da oldukça başarılı bulundu. Yeni projektör cihazının neler sunabildiğine geçelim.

LG 4K UHD Projektör Nasıl Özelliklerle Geliyor?

CES 2018 fuarından önce tanıtılan LG 4K UHD Projektör, mini boyutlarına rağmen yapabildiği dev işlerle öne çıkmayı başarıyor. LG 4K UHD Projektör modelinin en büyük artısı görüntü kalitesi ve görüntü alanı için sunulan alan. LG 4K UHD Projektör sayesinde 150 inçlik bir alana görüntü yansıtabiliyorsunuz.

150 inçlik bir ekran boyutunda görüntü yansıtabilen projektör, 3.80 metre boyunda görüntü yansıtabilmekte. Yani dev bir ekran ile karşı karşıya kalıyorsunuz demek yanlış olmaz. Aynı boyuttaki televizyonlar hem çok daha pahalı hem de çok daha hantal fazla alan kaplıyor.

LG 4K UHD Projektör bu nedenle ekranlara göre çok daha başarılı bir performans çizmeyi başarıyor. Mini boyutlarda olan projeksiyonun, I motoru ve sütun dizaynı da yine alandan kazanç elde edilmesini sağlıyor. Kısacası daha mini boyutlar fakat bahsettiğimiz gibi çok daha geniş bir görüntü alanı elde ediliyor. Zaten markanın amacının da bu olduğunu biliyoruz. Üstelik hem askı aparatı ile kullanılabilen hem de direk olarak ayaklı olarak kullanılabilen bir projektör cihazdan söz ediyoruz. Bu konuda da çok amaçlı bir kullanım söz konusu.

LG 4K UHD Projektör için biraz daha teknik detaylara geçelim. HU80KA model numarası ile satışa çıkacak olan projektörde 25000 lümen değerine dahil lambalar bulunuyor. 4K olmasının yanı sıra HDR desteğinin bulunması da oldukça önemli bir artı olarak öne çıkan projektörlerde, dahili hoparlörlerde yer alıyor. İki adet dahili hoparlör 7W gücünde ve çok daha iyi bir görüntü ses deneyimi sunuluyor. Özellikle film tutkunları için bu durumun büyük bir artı sağlayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

HDMI bağlantısı, Bluetooth bağlantı desteği ve kablo bağlantısı desteğiyle beraber projektörlere harici olarak hoparlör bağlamak da mümkün. Ses sistemi kullanıcılar için bu büyük bir artı olarak değerlendirilebilir. Tüm bu özellikleriyle beraber satışa çıkacak olan taşınabilir portatif projektör serisinin diğer tüm özellikleri ve en önemlisi de fiyatlarının CES 2018 kapsamında ortaya çıkması bekleniyor. Projektörün fiyatlarının da yine CES kapsamında açıklanması bekleniyor ancak LG rakiplerinden çok daha düşük fiyatlar sunacağını iddia ediyor.