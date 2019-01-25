LG, 5G Destekli Telefonunu MWC 2019 Tanıtacak!

Yayınlanan son raporlara göre LG G8 modeli, 5G destekli bir telefon olmayacak. LG, 5G destekli telefonlar için yeni bir seriyi Mart ayında tanıtacağını ifade etmişti. Aynı zaman şirket şu anda 5G destekli telefonunu 24 Şubat’ta Barselona kentinde düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtacağını doğruladı.

Akıllı telefon Snapdragon 855 tarafından desteklenecek. Ancak cihazın çok fazla ısınmasını engellemek için en sonki soğutma sistemini kullanacak. Isı yayılımı için Buhar Odası(Vapor Chamber) denilen farklı bir teknoloji yer alacak. Şirket, buhar odasının yüzey alanının LG V40 ThinQ‘de bulunandan 2.7 katı daha fazla olduğunu ve içerdiği suyun da iki katından fazla olduğunu söylüyor. Aşağıda yer alan görselde V40 Thinq ile yeni 5G telefonun karşılaştırmasını görebilirsiniz.

Isı yayma prensibi oldukça basittir. Yüksek ısı iletkenliğine sahip bakırdan yapıldığından dolayı yüzey alanı büyüdükçe, çevredeki ısının emilimini hızlandırır. İçerideki su ayrıca bakır yüzeyden emilen ısıyı sabit bir şekilde tutar ve akıllı telefonun içindeki sıcaklık değişimini azaltır.

Yeni telefon en son ki amiral gemisi V40 ThinQ modelindeki 3300mAh’lık bataryadan %20 daha büyük olan 4000mAh’lık kapasiteye sahip. Ayrıca LG, 5G’nin batarya tüketimini artırmayacağını iddia ediyor.

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Şirket, bu yıl 5G hizmetinin başlatılacağını dile getirmiştir. Bundan dolayı da özellikle Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki başlıca mobil operatörlerle olan ortaklığını güçlendirme girişlerimlerinde bulunmuştur.