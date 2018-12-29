Ekranda yüksek oranlara gidilerek, çerçevelerin inceltilmesi ve daha küçük çentikli telefonların piyasaya sürülmesi, 2018 yılı için bir trend haline gelmişti. Artık 2018 yılı sona erdi diyebiliriz. Akıllı telefon üreticileri 2019’daki yarışmaya artık hazırlar.

2019 yılı için trend olacak 5G akıllı telefonların geliştirilmesi, bu yarışmanın en önemli unsurlarından biri. Kore medyasından gelen son rapora göre, hem Samsung hem de LG, 25 Şubat’ta başlayan MWC 2019’da 5G cep telefonlarını tanıtacak. Tanıtılacak cihazlar bir prototip veya konsept cihaz değil. Tam anlamıyla testleri bitmiş gerçek akıllı telefonlar olacak.

Son yayınlanan raporlarda LG’nin ilk 5G cep telefonu mevcut G serisine veya V serisine ait olacak diye ifade edilmişti. Ancak durum değişiyor. LG, yepyeni bir model ile gündeme gelecek. Belirli bir ad henüz bilinmemektedir. Her ne kadar birçok söylenti ifade edilmiş olsa da, içlerinde en çok dikkat çekeni katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde 5G kullanılacak olmasıdır.

LG G8 modelinin olduğu da bir zamanlar tahminler arasında idi. Hatta hepsi plana göre giderse gelecek yıl Mart ayının sonunda tanıtılacak. Ancak sadece 4G ağları destekliyor olacak. Ek olarak, gelecek yılın Ocak ayında LG, Snapdragon 660 yongasıyla donatılmış bir ürün olan LG Q9 adında yeni bir akıllı telefonu da piyasaya sürecek. Bunlara ek olarak G8 modelinin de SnapDragon 855 yonga seti ile desteklendiği henüz net olmadı. Bu yüzden 5G donanımını o da içerisinde barındıracak.