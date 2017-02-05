LG 5K Monitörlerini Düzeltmeye Başladı

Pahalı yeni 5K monitörünüz kablosuz yönlendiricinize olan yakınlıktan etkilenirse bu hiçte iyi bir işaret değildir. LG 5K Monitörleri WiFi yönlendiricilerin iki metre yakınına geldiği zaman kararsız hale geldiğini şuradaki haberde yazmıştık. LG firması Engadget sitesine yaptığı açıklamada, söz konusu yönlendiricilerin ekranın arka tarafına yakın yerleştirildiğinde, sinyal girişinin suçlanması gerektiğini belirtiyor.

Firma, yönlendiricinin yerini değiştirmenin sorunun en hızlı çözüm olduğunu belirtiyor. Fakat UltraFine ekranlarında halen sorun yaşayan kullanıcıların LG müşteri merkezine başvurabileceklerini belirtiliyor. Firma, Şubat 2017’den sonra üretilen ekranların sorunu çözmek için geliştirilmiş ekranlarla donatılmış olacağını da ekledi.