LG ABD’de katlanabilir telefonlar için yine patent aldı

Yaklaşık 10 gün önce, LG’nin katlanabilen bir telefon için patent aldığını söyledik (US D776,074 S). Bugün USPTO, LG’nin katlanabilir telefon kategorisiyle ilgili iki patent daha aldığını (ABD D777.131S, ABD D777.132S) aldığını açıkladı. Yeni patentler her biri bir tablet haline dönüşen bir dizi akıllı telefonu kapsıyor. Yeni patentlerin eşlik ettiği görüntüler, bu ayın başlarında gösterilen USPTO belgelerinin bir parçası olan eskizlere benzemiyor.

Samsung ve LG‘nin bu yıl katlanabilir mobil cihazlar üreteceği söylentileri var. Bildirildiğine göre katlanmış olan Samsung cihazının aksine, iki patent alan LG üniteleri görünüşte katlanıyor. Bununla birlikte, LG veya Samsung tarafından piyasaya sunulan herhangi bir katlanabilir cep telefonunun görüntüleri hakkında hiçbir bilgi yok.

Lenovo gibi diğer üreticilerin de katlanabilir mobil cihazlar üzerinde çalıştıkları düşünülüyor. Ancak, hem Samsung hem de LG, böyle bir ürünü pazara sunmanın en yakınında olan şirketler arasında görünüyor. İlk katlanabilir modellere yapılan tüketici tepkisi, diğer akıllı telefon üreticilerinin bu kategoriye girmeye karar verip vermediğine karar vermek için büyük bir yol kat edecektir.