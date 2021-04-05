LG, Akıllı Telefon Pazarından Çıktığını Duyurdu!

Bilindiği üzere LG‘nin akıllı telefon pazarından çıkacağı aylardır söylentisi yapılan bir konu olmuştu. Bugün ise şirket nihayet akıllı telefon pazarından ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Kore’li üretici mobil birimini bugün yönetim kuralı tarafından kapatıldığının onaylandığını açıkladı. Şirket akıllı telefon pazarındaki payının yaklaşık %2’ye kadar düştüğünü görünce bu kararı almasındaki en büyük sebep oldu.

2013 yılında üçüncü ve en büyük üretici olan şirket artık mobil alanda yer almayacak.

Firma, 2020 yılının ilk çeyreğinde 7.2 milyon, üçüncü çeyreğinde ise 6.5 milyon akıllı telefon satabilmişti. 2020 yılının tamamında ise 23 milyon akıllı telefon satan firma, Samsung’un 256 milyon satış yapmasıyla kıyaslanınca oldukça düşük bir satış gerçekleştirmiş oldu.

Bilindiği üzere bu yıl da Ocak ayından itibaren LG‘nin mobil bölümünü kapatacağını dair söylentiler fazlasıyla artmıştı. Şirketin CEO‘su Kwon Bong-seok, ” Akıllı telefon satışı, geri çekilmesi ve küçültülmesi dahil olmak üzere tüm olası önlemleri dikkate aldığını” söyledi. Ancak şirketin geçtiğimiz aydan beri Alman Volkswagen AG ve Vietnam’ın Vingroup JSC‘nin de ilgilendiği ancak görüşmelerin başarısız olduğu mobil bölümüne alıcı bulamamasından dolayı artık kapanmaya gitmesi yüksek ihtimaller arasında yer alıyordu.

Kaçınılmaz son bugün itibariyle gelmiş oldu. Ayrıca şirketin mobil bölümünü kapatması, gelecekte çıkması beklenen LG V70 ThinQ, LG G10 ve LG Velvet 2 akıllı telefonlarının da çıkmayacağını kesinleştirmiş oldu. LG, şuan satışta olan telefonlarının satışlarını devam edeceği ve satışta olan telefonlarının güncelleme devam edeceğini açıkladı.

Şirket bütün mobil işlemlerini 31 Temmuz tarihine kadar bitirmeyi planlıyor. Şirketin gelirlerinin %7‘si akıllı telefonlardan geliyordu. Ancak artık bu durum değişiyor ve şirket diğer teknolojik alanlarda kendisini göstermeye devam edecek.