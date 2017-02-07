LG Android Wear 2.0 Akıllı Saatleri Android Pay ve Google Assistant ile Gelecek

Ufukta Android Wear 2.0 işletim sistemi ile birlikte ilk kez piyasaya çıkacak yeni giyilebilir teknolojiler konusunda bir sürü haber var. LG‘nin yeni saatleri, şirketin Android Wear 2.0 duyurusu ile birlikte iki yeni akıllı saat duyuracağı yönündeki söylentiler ile ön plana çıktı. Bu saatler bugüne kadar gördüğümüz en iyi özelliklerden bazılarını sunabilirken, en ilginç özelliklerinden biri de Android Pay ve Google Assistant olacak.

İnternete yüklenen saat için sızdırılmış bir kılavuza göre, LG‘nin yeni akıllı saatleri mobil ödeme sistemleri ile iletişim kurma yeteneğine sahip olacak. Bu, ilk kez Android Wear işletim sistemini kullanan bir akıllı saatin Android Pay‘ı kullanarak ödeme yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, bu saat, içerik olarak farkındalık yaratırken aramaları ve sorgu bilgilerini yapacak olan Google Assistant‘ın gücünden yararlanabilecek.

Google’ın 9 Şubat‘ta Android Wear 2.0‘ı duyurması beklenirken, LG’nin yeni saatleri, Watch Sport ve Watch Style da piyasaya sürülecek. Doğal olarak, fiyatlandırma henüz ortaya çıkmadı, ancak fiyatların yaklaşık 249 dolar civarında olacağı öngörülüyor.