LG, G serisi akıllı telefonlarını yenileme konusunda değişikliklere gidiyor. Marka tarafından G serisi akıllı telefonları yenilemek adına yapılan sistem değişiklikleri bir yana, LG V30 serilerinin de güncellendiğini gördük. Ardı ardına gelen yeni telefon haberlerinden sonra marka amiral gemileri dışında bir model daha tanıttı. Bu kez giriş seviyesi akıllı telefon modellerinden biri olan LG Aristo serisinin yenilenmiş modeli olan LG Aristo 2 akıllı telefonları tanıtıldı. Yeni akıllı telefonların özellikleri ve tasarım detaylarından bahsedelim.

LG Aristo 2 Tasarım İçin Tüm Detaylar

Yeni LG Aristo 2 serisinin tasarımı, ilk seriye benzer bir şekilde oluşturulmuş. Ön yüzeyde sadece ekranla karşılaştığımız modelin, ön kısımda herhangi bir fiziksel tuşunun bulunmadığı görülüyor. Parmak izi sensörlerinin bulunduğu akıllı telefonların, parmak izi sensörlerinin de arka kısma taşındığı görülüyor.

Arka kısımda alt bölümde konumlandırılmış olan LG logosunun da dikkat çektiğini belirtelim. Bu bölüm hakkında bilinmesi gereken son detay ise arka kamera. Çok daha geniş bir arka kamera kullanılmış ve bu kamera ortalanmış. Tek renk düzeninin kullanıldığı tasarım genel olarak bu şekilde.

LG Aristo 2 Teknik Özellikleri

Gelelim LG Aristo 2 akıllı telefonlarının teknik özelliklerine. Yeni model teknik kısımda çok zengin değil. Ancak giriş seviyesinde bulunmayan bazı detaylarda dikkat çekmiyor değil. İlk olarak Qualcomm serisi işlemciler dikkat çekmekte. 4 çekirdekli işlemcilerle beraber sunulan hız değeri ise 1.4 GHz olarak açıklandı.

1.4 GHz hız değerinin çok başarılı olmasa da giriş seviyesi için makul bir değer olduğunu diğer modellerden de gördük. Bunun dışında cihazın içerisinde yer alan RAM bellek miktarı da 2 GB. Toplamda 32 GB depolama alanı ve 2 GB RAM bellek miktarı standart.

Ekran özelliklerine geçelim. Bu seri çerçevesiz ya da geniş ekran formatı sunmuyor. Serinin ekranı 5 inç ve boyutunda HD standart çerçeveli ekran. IPS özellikli olarak tanıtılan ekranın ekstra bir özelliğini ise göremedik. Bu özelliklerinin dışında en büyük değişiklik kamera kısmında.

Ön tarafta 5 MP değerinde kamera var ancak bu kamera yazılımsal olarak yüz tanıma kilidine sahip. Giriş seviyesi için belki de en iyi özellik bu olarak gösterilebilir. Arka kısımda ise 13 MP standart bir kamera bulunuyor. 2140 mAh batarya değeri bulunan modelin son detayı ise Android Nougat işletim sistemi.

LG Aristo 2 Fiyatı

Tüm bu özelliklerle beraber LG Aristo 2 giriş seviyesi akıllı telefonlarından biri. Haliyle bu durum fiyatlara da yansımış durumda. Cihazın satış fiyatı 140 dolar olarak açıklandı. Ülkemiz fiyatlarıysa henüz belli değil.